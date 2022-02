Újabb nagy lépés a városligeti autómentesítés felé – videó

Online fórumon mutatták be hétfőn mintegy kétszáz érdeklődő előtt a Városliget környezetének és benne a Szegedi úti új közúti-villamos felüljáró, illetve a kapcsolódó új Rákosrendező állomás közlekedésfejlesztési tanulmányterveit. Vitézy Dávid hétfői prezentációjában bemutatta:

a 3-as villamosgyűrű tervezett meghosszabbítását,

a Rákosrendező vasútállomás felett átívelő, Szegedi úti felüljáró kialakítását,

a kapcsolódó, tervezett közúti-, kerékpáros- és gyalogos hálózatot,

valamint a Mexikói úti M1 metró végállomáshoz tervezett P+R parkolóházakat.

A fórumon felszólalt és prezentált a XIII. és XIV. kerület főépítésze is, ismertetve a két kerület képviselő-testületének támogató határozatait a beruházásokról és egyben kiemelve a feltételeiket, továbbfejlesztési javaslataikat. Fontos, hogy a felüljáró létesítését a villamossal együtt mindkét kerület támogatja – jegyzi meg a BFK vezérigazgatója keddig Facebook-bejegyzésében hozzátéve, hogy Zugló és Angyalföld számos észrevételét már beépítették a tervekbe, de sokat fognak még egyeztetni.

Vitézy Dávid szerint a tervezett intézkedések alapvető célja, hogy minél többen autó helyett vagy az autóról közösségi közlekedésre átszállva közlekedjenek, hogy megszűnjön a Városligeten áthaladó autóforgalom, továbbá a XIII. és XIV. kerület között közvetlen összekötés megteremtése, anélkül, hogy az M3-as forgalma Angyalföld vagy Zugló belső úthálózatát terhelné. Távlati vízió: Szegedi úti felüljáró, Rákosrendező vasútállomás, Kisföldalatti állomás, Rákosrendező távlati városfejlesztés. Vitézy Dávid/Facebook

Mint olvasható, a Szegedi úti felüljáró fontos, régóta hiányzó kapcsolatot pótol a XIII. és XIV. kerületközpontok között, és lehetőséget biztosít a 3-as villamosgyűrű meghosszabbítására, a közúti-, kerékpáros- és gyalogos átközlekedés feltételeinek javítására. Ez a híd Rákosrendező fölött az 50-es évek óta szerepel a tervekben, ma is része a főváros hivatalos dokumentumainak, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2019-ben döntött arról, hogy meg kell építeni, tehát a főváros jelenlegi vezetése is támogatja. A BFK 2020-ban kapta meg a tervezési feladatot, szándékaik szerint pedig még az idén elkészülnek az engedélyezési tervek, és meglesz az építési engedély.

Természetesen a tervezés során továbbra is folyamatosan egyeztetnek minden érdekelttel – fogalmaz posztjában Vitézy Dávid arra is emlékeztetve, hogy kérdőíves felmérést is tartottak, mely szerint nagy a támogatottsága a Városliget autómentesítésének, a P+R parkoló létesítésének és a belvárosi forgalomcsillapításnak is.

A bejegyezés úgy folytatódik, hogy a felüljárón át a Béke térig tervezik a villamost, az előzetes elemzések azt mutatják, hogy a 3-as körgyűrűt érdemes a Göncz Árpád városközpontig, sőt Óbudáig folytatni, másrészt a 69-es villamos egyik ága a Lehel térig mehetne, onnan pedig a későbbiekben a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos visszaépítésével Dél-Buda felé. A villamos egyik legfontosabb feladata lehet a jövőben, hogy át lehet majd róla szállni Rákosrendezőn a vasútra. Ha megvalósul a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia, a mostani vonatszám kétszerese áll majd itt meg, és akkor napi 35 ezres forgalom kalkulálható. A váci és veresegyházi vonalak felől fontos új átszállókapcsolat jönne létre akár a Bosnyák tér, akár a Göncz Árpád városközpont és Óbuda felé.

A legfontosabb kívánalom a híddal kapcsolatban az, hogy ne vigyen túlzott forgalmat a két kerület lakott területei felé – írja Vitézy Dávid. A tervek ennek a célnak a figyelembevételével készülnek, az új hídon lokális forgalom járna, tranzit alig.

A Kacsóh Pongrác úti csomópontot is áttervezik, részben azért, hogy a Városligetből kitiltott forgalom haladni tudjon a Hungária körút és az M3-as bevezetője között, részben azért, hogy meg lehessen közelíteni az ide tervezett parkolóházakat. Két helyre összesen legalább 1500 férőhelyes parkolóházakat terveznek P+R célra, illetve a Városligetbe érkezők számára. Az egyik épület a Mexikói úti troli- és buszvégállomáshoz kerül, a végállomás ennek földszintjén lenne. A másik az M3-as végcsomóponti lehajtóágak közé, így utóbbiba közvetlenül érkezhetnek az autók az autópálya felől és a Hungária gyűrűről is – ismerteti a BFK vezérigazgatója hozzátéve: az itteni aluljárót is áttervezik, hogy gyalog és biciklivel is színvonalas körülmények között lehessen eljutni mindenhová. A parkolóházaknál kerékpártárolókat is terveznek, de a zöldfelületek növelése is cél, az egyik megoldás a tetőkert lehet.

Nyitókép: Vitézy Dávid/Facebook