Budapest rendezi az idei vizes világbajnokságot - a nap hírei

A bíróság dönthet a mozdonyvezetők tervezett sztrájkjának jogszerűségéről, miután a szakszervezet és a vasúttársaság álláspontja továbbra sem közeledett. A Mozdonyvezetők Szakszervezete a tavalyi reálbércsökkenés kompenzálását követeli, és ezért március 10-től tartanának határozatlan idejű munkabeszüntetést. A MÁV szerint a sztrájk jogellenes lenne. A szakszervezet arra számít, hogy a bíróság első fokon még a héten dönthet.

Összesen 3,5 milliárd forintos kárt okozott a január végi vihar. A Magyar Biztosítók Szövetsége közölte: a január 30-ai orkán nyomán csaknem harmadannyi kárbejelentés futott be a biztosítókhoz, mint a tavalyi teljes, négy hónapos viharszezonban. A kárösszeg is kirívónak ígérkezik, csak a lakásbiztosításokhoz kapcsolódó bejelentések száma meghaladta a 27 ezret. Ezekre a biztosítók eddig 2 milliárd 850 millió forintot fizettek ki. Az ipari létesítményekből és közintézményekből több mint 1.500 bejelentés érkezett, ott 720 millió forintot meghaladó az előzetes kárösszeg.

Ezekben a napokban kapják kézhez idei első emelt bérüket a dolgozók – írja közleményében a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Bodó Sándor hozzátette: több mint 1 millió munkavállaló a januártól jelentősen emelt minimálbért és szakmunkás minimálbért kapja. Januártól közel ötödével, 200 ezer forintra nőtt a minimálbér, és már 260 ezer forint a szakmunkás bérminimum. A kötelező legkisebb keresetek a 2009-es szintjükhöz képest gyakorlatilag háromszor nagyobbak 2022-ben.

Csaknem 12,5 milliárd forintos vasútfejlesztésről döntött a kormány Záhony térségében. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a feladatot a MÁV-nak kell végrehajtania. Egy héttel ezelőtt Orbán Viktor kormányfővel tartott közös tájékoztatóján jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy 2 milliárd dolláros hitelkeretet biztosít az orosz állam a Záhonytól Győrig tartó, Budapest kikerülését célzó V0 vasúti projekt megvalósulásához.

Megtorpant a koronavírus örökítőanyag-koncentrációjának emelkedése a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ közösségi oldalán azt közölte, hogy az örökítőanyag koncentrációja országos átlagban magas szinten stagnál. Számottevő változás egyik vizsgált város esetében sem tapasztalható.

Az elmúlt hétvégén több mint 33 ezer 700 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon. 234 beteg halt meg a kór szövődményeiben. 4.919 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 168-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma megközelíti a 232 ezret. Több mint 6 millió 374 ezren kaptak védőoltást, közülük 6 millió 120 ezren a második, csaknem 3 millió 735 ezren a megerősítő harmadik oltást is felvették.

Az oltópontok továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A 18 éven felüliek csütörtökig előzetes időpontfoglalással, azután vasárnapig anélkül kérhetik akár a negyedik koronavírus elleni vakcinát is. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség.

Világszerte csaknem 395 millióan fertőződtek már meg a koronavírussal. Egy nap alatt több mint másfél millió új esetet regisztráltak. A halálos áldozatok száma eléri csaknem az 5 millió 735 ezret. A WHO szerint bár a napi fertőzöttek száma egy hét alatt jelentősen csökkent, de a világ országainak többségében még emelkedik a vírus okozta betegség szövődményeiben elhunytak száma.

Oroszországban és Franciaországban közös az európai biztonságért érzett aggodalom - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor a Kremlben fogadta Emmanuel Macront. A francia elnök azt hangoztatta, hogy a párbeszéd az egyetlen lehetséges módja az európai biztonság és a stabilitás szavatolásának. A két vezető, aki az elmúlt két hétben háromszor beszélt telefonon egymással az Ukrajna körül kialakult feszültségről és az orosz biztonsági garanciaigényekről.

Németország kész elviselni, hogy nagy árat fizessen azért, ha Ukrajna biztonsága érdekében Oroszországgal szemben újabb szankciókat kell bevezetni - jelentette ki a német külügyminiszter Kijevben. Annalena Baerbock arról beszélt, hogy egy sor kemény, általa példátlannak nevezett intézkedést terveznek Oroszország ellen.

Az ellenzéki pártok arra biztatják szimpatizánsaikat, hogy jelentkezzenek szavazatszámlálónak az áprilisi országgyűlési választására. Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke elmondta, hogy már több mint 18 ezren regisztráltak a feladatra, de a cél az, hogy minden magyarországi szavazókörben két ellenzéki szavazatszámláló dolgozzon. Az áprilisi választáson és népszavazáson több mint 10 ezer szavazatszámláló bizottság működik majd.

Budapest rendezi az idei vizes világbajnokságot- jelentette be a vizes sportok nemzetközi szövetsége. Az eredetileg még 2021-re tervezett eseményt Fukuokában rendezték volna, de azt a japán város előbb 2023-ra halasztotta, majd a szervezők a vb törléséről döntöttek. Husszein el-Musszalam, a FINA elnöke azonban megállapodott Orbán Viktor miniszterelnökkel arról, hogy Budapest átvállalja a rendezést, hogy ezzel a sportolók idén nyáron is egy világméretű eseményen szerepelhessenek. Az úszók, vízilabdázók, műugrók, nyíltvízi úszók és műúszók június 18. és július 3. között versenyeznek majd Budapesten.

Megszűnik a Futár alkalmazás, helyét kibővített funkciókkal a BudapestGO applikáció veszi át – közölte a BKK. Az új alkalmazásban egy helyen lehet majd útvonalat tervezni, jegyet vagy bérletet vásárolni, illetve tájékozódni az aktuális forgalmi helyzetről. A digitális termékek között megjelenik az egyszeri utazásra alkalmas vonaljegy, márciusban pedig érkeznek a 30 és a 90 perces időalapú jegyek is. A bérletvásárlás mellett lehetővé válik a bérletek automatikus megújítása.