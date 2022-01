Újra kamatot emelt az MNB - a nap hírei

Határozottan emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. A Nemzeti Népegészségügyi Központ a honlapján azt közölte, hogy a vizsgált nagyvárosok közül Békéscsaba, Eger, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya és Veszprém eredményeiben tapasztalható növekedés, csökkenés pedig egyik vizsgált település esetében sem mérhető.

Az elmúlt 24 órában 9.717 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. 74 beteg halt meg a kór szövődményeiben. 3.115 beteget ápolnak kórházban, közülük 177-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 193 ezerre nőtt.

A harmadik januári oltási héten már 144 ezren kérték a vakcinát a akciónapokon - mondta az oltási munkacsoport vezetője. György István megismételte: az első héten 135 ezren, a másodikon 142 ezren kérték a vakcinát. A harmadik héten 81 százalék a harmadik oltást vette fel.

A kiskereskedelmi láncoknál, drogériákban és benzinkutaknál is engedélyezné a koronavírus gyorstesztek árusítását a Gazdasági Versenyhivatal. A hatóság egyebek mellett ezzel csökkentené a tesztek árát. A GVH azt vizsgálta, hogy miért drágábbak a gyorstesztek itthon, mint több szomszédos országban. Megállapításuk szerint nem elég intenzív az árverseny és túl hosszúak az ellátási láncok.

Egyéni egészségi állapot szerinti utazási intézkedések elfogadását javasolja az Európai Unió a koronavírus-járvány idején. A rendelet február 1-jén lépne hatályba. Az előírás szerint értelmében az igazolványok érvényességét az alapoltási sorozat utolsó adagjának beadásától kezdődően kell számítani.

Tizedével emelkedtek a keresetek tavaly novemberben. Április óta először volt ismét kétszámjegyű az éves emelkedés üteme. A KSH adatai szerint bruttó átlagkereset 482.400, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 320 800 forint volt, mindkettő 10,1 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A tizennégy éves csúcsra ugró 7,4 százalékos inflációval számolva a reálkeresetek 2,5 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel azelőtt.

A tavaly decemberinél gyorsabb ütemben folytatódik a monetáris szigorítás, az egyhetes betéti eszköz kamata is emelkedik majd - mondta a kamatdöntő ülés után a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Virág Barnabás egy online háttérbeszélgetésen elmondta: a következő hónapokban a januári lépés lesz a kiindulási pont. Hozzátette: a monetáris tanács keddi döntése alapján az alapkamat 50 bázisponttal 2,9 százalékra nőtt, és ugyanekkora mértékben emelkedett a kamatfolyosó két széle is.

Mintegy 400 védőnői állás vár jelenleg betöltésre Magyarországon – mondta el az InfoRádióban a magyar Védőnők Egyesületének elnöke. Csordás Ágnes Katalin elmondta: a januárban életbe lépett, 21 százalékos védőnői béremelés a fiatalok számára nem teszi vonzóbbá a pályát. A védőnői egyesület levelet írt az Emminek.

Szerdán várható újabb egyeztetés a pedagógus szakszervezetek és a kormány között a január 31-re meghirdetett kétórás figyelmeztető sztrájk ideje alatti elégséges szolgáltatásokról. A kormány továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a kétórás figyelmeztető sztrájk idején is megtartsák a tanórák bizonyos százalékját. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke az InfoRádiónak elmondta: ezzel a lépésével a kormány kiüresíti a sztrájktörvényt. Ha szerdán sem sikerül egyezségre jutniuk, akkor a bírósági ítélet mondja majd ki, hogy kell-e a figyelmeztető sztrájk alatt is tanórákat tartaniuk.

Továbbfejleszti elektronikus nyilvántartási és ügyintézési rendszerét. az Oktatási Hivatal. Az eddiginél több elektronikus szolgáltatás érhető majd el, valamint átláthatóbbá és könnyebben hozzáférhetővé válnak az oktatási jogviszonyra, az oklevelekre és bizonyítványokra vonatkozó, elektronikusan tárolt adatok.

A szakszervezetekkel kötött megállapodás nyomán, átlagosan 15 százalékos béremelést hajt végre munkavállalói körében a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. A hat budapesti közszolgáltatást ellátó közműtársaság már február elején kifizeti a megemelt összegű januári munkabért a mintegy 4500 dolgozó részére.

Az ukrán parlament határozatban fordul a nemzetközi intézményekhez és külföldi államokhoz Oroszország katonai zsarolása miatt. Az előterjesztésben az ukrán parlament kimondja, hogy Oroszország követelései, amelyekkel meg akarja akadályozni Ukrajna európai és euroatlanti törekvéseinek megvalósulását, számos nemzetközi szerződés, valamint a nemzetközi jog elveinek és normáinak megsértését jelentik.