A kamatstop miatt 30 milliárd forint marad a családoknál Varga Mihály szerint - a nap hírei

A kamatstopnak köszönhetően 30 milliárd forint marad a magyar családoknál - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalára feltöltött videójában. A tárcavezető szerint a többletkiadástól védik meg a családokat azzal, hogy az idei első fél évre ezekre a hitelekre lakossági kamatstopot vezettek be és a tavaly október 27-i szinten rögzítették a kamatokat. A nyilvántartások szerint közel félmillió család élhet ezzel a lehetőséggel.

A kormány intézkedései a magyar családokat szolgálják, az alapvető élelmiszerek árának rögzítése is jelzi, hogy a kormány határozottan közbelép, ha elszabadulnak az árak – mondta az agrárminiszter a Kossuth Rádióban. Nagy István az élelmiszer-árstopról szóló döntést bátor lépésnek nevezte. Mint mondta, így egyrészt több pénz marad a családoknál, másrészt ezzel üzennek a piacnak is, hogy a magyar kormány nem fél meglépni a legváratlanabb intézkedéseket sem.

Az ellenzék szerint nem jelent valódi megoldást a növekvő inflációra, hogy a kormány befagyasztotta bizonyos termékek árát - mondta az LMP társelnöke. Kanász-Nagy Máté a Facebookon közvetített tájékoztatón úgy fogalmazott, a kabinet látszatintézkedésekkel próbálja elfedni elhibázott gazdaságpolitikáját, amelynek eredményeként egekben vannak az árak, elszabadult az infláció. Az LMP szerint a jelenlegi magas inflációt azzal lehetne letörni, ha 5 százalékra mérsékelnék az alapvető élelmiszerek forgalmi adóját.

A jövő héten is folytatódik az oltási akció, amelyen előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval lehet felvenni a koronavírus elleni vakcinát a kórházi oltópontokon és járásonként egy szakrendelőben. Ebben a hónapban minden csütörtök és péntek délután, valamint szombaton lesznek oltási akciók, emellett a háziorvosok is szerveznek akciónapokat. Továbbra is több mint 100 kórházi oltóponton és 115 járási helyszínen várják a jelentkezőket, ahol mind az 5 típusú vakcina elérhető.

Egy 102 éves férfi is megkapta meg a koronavírus elleni oltóanyag negyedik adagját a pécsi Klinikai Központ egyik oltópontján. A kormányrendelet értelmében bárki felveheti a negyedik oltást, ha a harmadik dózistól számítva legalább négy hónap eltelt és a páciens háziorvosa vagy az oltóorvos azt indokoltnak tartja.

Ausztriában ismertette a kormány azt a törvénytervezetet, amely alapján a korábbi terveknek megfelelően februártól oltási kötelezettséget vezetnek be a 18 éven felettiek számára Az előterjesztést hétfőn vitatja meg a parlament egészségügyi bizottsága, majd a tervek szerint csütörtökön szavaz róla az osztrák törvényhozás. Március közepéig még nem büntetik az oltást fel nem vett embereket. A tervezett büntetési keret egyébként 600-tól 3600 euróig terjed.

Nagyon nehéz hetek előtt áll Németország, ha nem sikerül megfékezni az új típusú koronavírus omikron nevű változatának terjedését - mondta az egészségügyi miniszter. Karl Lauterbach egy lapinterjúban úgy vélte: mindent meg kell tenni azért, hogy Franciaországgal vagy az Egyesült Királysággal ellentétben, Németországban ne emelkedjen 2000-re vagy még annál is magasabbra az úgynevezett hétnapi fertőzésgyakoriság. Hangsúlyozta:_a hatvanon felüliek közül minden nyolcadik ember még nem oltotta be magát.

A koronavírus-járvány kezdete óta először jelentették észak-koreai tehervonat érkezését egy kínai városba a két ország határánál. A helyszíni beszámolók szerint nemsokára újraindul a két ország közt a pandémia miatt megszakadt kereskedelmi forgalom. Észak-Korea külkereskedelmének körülbelül kilencven százalékát Kínával bonyolítja le.

A Richter-skála szerinti 6,1-es erősségű földrengés rázta meg Pápua Új-Guineát. Nincsenek értesülések áldozatokról, vagy károkról, szökőárra sem adtak ki figyelmeztetést. Pápua Új-Guinea a csendes-óceáni Tűzgyűrű térségében fekszik, ahol a Tonga közelében szombaton kitört vulkán is. Emiatt szökőárriadót is elrendeltek, de azt később visszavonták. A cunami hatásait Peruban is észlelték, ahol ketten meghaltak a szokatlanul magas hullámok miatt. A térségben több mint 450 szunnyadó és működő vulkán található.

Közepes, 5,4-es erősségű földrengés rázta meg Görögország északi részét. Károkról, vagy áldozatokról nem tudni. Több utórengést is jelentettek a térségből. Helyi beszámolók szerint Szaloniki városában a lakosok kiszaladtak az utcára. A földmozgásokat a fővárosban, Athénban is érezni lehetett.

A világranglista 150. helyén rangsorolt Salvatore Caruso veszi át Novak Djokovics helyét a hétfőn kezdődő ausztrál nyílt teniszbajnokságon. Ezt azután közölték a szervezők, hogy véglegessé vált: a világelső szerb játékos nem indulhat el a versenyen, mert a bíróság a koronavírus elleni védőoltás hiánya miatt elutasította a sportoló fellebbezését vízumának bevonása ellen.

Nyitókép: Novak Djokovic szerb teniszcsillagot ábrázoló festmény egy belgrádi házfalon 2022. január 6-án. MTI/EPA/Andrej Cukic