Magyarország már szeptemberben visszalépett az uniós vakcinabeszerzési programba

Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádiómegszólalásában közölte, hamarosan indulhat a gyermekek oltása, hiszen december 20. körül érkezik Magyarországra az első, 130 ezer adagos szállítmány az 5–11 éveseknél bevethető vakcinából, így a szülőknek „lesz idejük átgondolni a jó döntést”.

A kormány összesen 2 millió vakcinát kötött le a Pfizernél.

Az ampullákban a felnőtteknek szánt adag egyharmada van,

a hatóanyag megegyezik.

Ismeretes, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) csütörtökön hagyta jóvá a Pfizer oltóanyagát az 5–11 éves korosztálynak, ezt követően várható volt, hogy a kormány gyorsan lépni fog, amint arra előzetesen Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a múlt heti Kormányinfón utalást is tett. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi vezetője pedig az EMA-döntést megelőzően csütörtökön beszélt arról, hogy „készen állnak” a legkisebb érintett gyermekek oltásának megszervezésére.

Az Euronews emlékeztet, hogy májusban, amikor az Európai Bizottság jóváhagyat a legutóbbi, harmadik körös vakcinabeszerzést, a magyar kormány jelezte, Magyarországnak nincs szüksége további Pfizer-vakcinák megvásárlására. Gulyás Gergely a május 20-i Kormányinfón be is jelentette: van elég vakcina az országban. 6 millió oltásig juthatunk el, szerencsés esetben, ehhez képest Magyarországnak 10 millió nyugati vakcinák állnak rendelkezésére – fogalmazott.

Az Euronews információi szerint azonban

a kormány később már Brüsszelben lobbizott azért, hogy mégis kaphassanak a cég oltóanyagából.

Erről a Miniszterelnökséget vezető miniszter tett említést a novemberi 11-i Kormányinfón, a Telex kérdésére, hogy uniós forrásokból hívnak le Pfizer-vakcinát a gyermekek oltásához. Igaz, utalt arra, hogy a legutóbbi Pfizer-beszerzés csak a felnőtt adagok szállítására vonatkozott volna. „Ha lesz gyerekeknek, eddig is jelentkeztünk rá. Eddig is jelentkeztünk mindenre, amiből nincs bőségesen készlet” – fogalmazott Gulyás Gergely.

A híroldal mások mellett azt is megjegyezte, információik szerint Magyarország „bekönyörögte magát a szerződésbe szeptemberben”, így most nyugodtan tudnak rendelni gyermek- és felnőttadagot is. „Kellett a többi ország jóváhagyása is ehhez, ez egy csendes Canossa-járás volt” – mondta egy forrásuk.

