Kormányinfó percről percre - Kötelező lesz a maszkviselés zárt terekben szombattól

2021.11.18. 15:23

Energiaárak

Gulyás Gergely: örömmel látjuk, hogy a benzinkutakon végbement az árcsökkentés, nem találtunk szabálytalan benzinkutakat. Szerdától a NAV is beszállt az ellenőrzésbe, az üzemanyag minőségét is ellenőrzik most. A kisvállalkozók is beléphetnek az egyetemes szolgáltatói körbe, így a rezsicsökkentett árat fizethetik. Náluk a foglalkoztatottak száma legfeljebb 10 fő, illetve a mérlegfőösszeg legfeljebb 4 milliárd forint. Amíg polgári kormány van, rezsicsökkentés is van.