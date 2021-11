Orbán Viktor: egy héttel meghosszabbítjuk az oltási akcióhetet

Interjút adott a Kossuth rádiónak Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel.

Először is az oltási akcióhétről beszélt; feltételezte, hogy ekkora lesz a siker.

"Arra számítottam, hogy akik nem oltásellenesek, viszont a legkisebb fáradsággal meg tudják oldani az oltás felvételét, kapni fognak a lehetőségen."

Ezt követően bejelentette

az oltási akcióhét egyhetes meghosszabbítását.

Azt is mondta, idén lehet "nagy karácsony", ha az oltást felvettek száma megnő.

A környező országok zárását így kommentálta:

"Amilyen kihívást kapunk, olyan választ adunk, semmit sem zárunk ki. Ha sikerül megfékezni a vírus terjedését, nem fogunk zárni."

Úgy fogalmazott, azzal a lelkülettel kell hozzáállni, hogy

"alarmírozzuk az embereket".

Hogy a gyermekek (5-11 évesek) oltására mikor kerül sor, arra azt mondta, a tudósok már régóta beszélnek erről, hogy bekövetkezhet.

"Tudományos körültekintésről van szó. Eltelt két év, most jutott el oda a világ, hogy legalább egy gyógyszergyártó cég azt tudja mondani, hogy lehet oltani őket."

A gyerekek oltása december 20-án érkezik meg, azután lehet oltani a legkisebbeket,

a vakcinákat a Pfizertől már lekötötte a kormány. Orbán Viktor azt kérte, a szülők "gondolják át".

A miniszterelnök szerint a kórházi "vésztartalékokat" a jövőben is életbe kívánja tartani a kormány.

Ezt követően a határkérdések kerültek szóba. Úgy vélekedett, ilyen összehangolt támadás még nem volt.

"Itt van a mi nagy bajunk, a török-görög irányból is nő a nyomás a balkáni útvonalon. Az idei évben több mint 100 ezer migránst állítottunk meg a határon, ez háromszoros emelkedés az előző évhez képest. Ezek az emberek nem kopogtattak. Elvileg ezeket az embereket be kéne zárnunk, de mi inkább a kerítés másik oldalára visszavisszük őket. Ennek a jogát az Európai Unió most ki akarja venni a kezünkből."

A problémát szerinte az okozza, hogy a szabályokat békeidőben írták, "de

amit Brüsszel csinál, az egyszerűen ostobaság,

a régi szabályok helyett újakat kell alkotni". Nem megbüntetni kell szerinte azt, aki védi Európát, hanem fedezni a költségeiket. Említésa szerint az EU minden másra ad pénzt, Soros Györgynek is, csak arra nem, amire kellene.

Rámutatott az alakuló német kormány bevándorlóországként hivatkozik Németországra, de Magyarország nem szeretné ezt az utat választani.

A következő témakör a rezsicsökkentés eredményeinek megvédése volt.

"Az energia világpiaci ára rendszeresen változik, többnyire fölfelé, ami súlyos terhet jelent a családoknak. Ezért döntöttünk úgy, hogy szorítsuk le a szintet egy elviselhető mértékre.

Engem pedig nem a piac érdekel, hanem a családok"

- szögezte le Orbán Viktor.

Cikkünk frissül.

Nyitókép: MTI/Balazs Mohai