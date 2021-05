Bejelentés: kedden vége az ingyen parkolásnak

Gulyás Gergely: tényszerűen nem igaz. Nem tehet róla, hogy kik a felmenői, arról igen, hogy hozzájuk hasonló utat jár be.

Gulyás Gergely: egyszer hoztunk ilyen döntést. A főpolgármester esetét látva vannak emellett morális érvek is. Még nem döntöttünk erről. A nyelvtudás és a nyelvtanulás szerintünk rendkívül fontos.

Gulyás Gergely: nem ismerjük az akkori adatokat, reméljük, akkor már semmilyen korlátozás nem lesz. Nem is biztos, hogy a 6 milliót elérjük.

Gulyás Gergely: Orbán Viktort magyarul és angolul is lehet kérdezni.

Gulyás Gergely: hogy marad-e a jelenlegi kormány vagy Gyurcsány Ferenc és társai, arról a választók döntenek. Magyarországon lehet kormányozni egyszerű többséggel is. Az alaptörvény és a sarkalatos törvények megváltoztatásához kétharmados többségre van szükség.

Gulyás Gergely: van elég vakcina az országban, 6 millió oltásig juthatunk el, szerencsés esetben. Ehhez képest Magyarországnak 10 millió nyugati vakcinák állnak rendelkezésére. Ha újraoltásra lesz szükség, akkor már várhatóan magyar vakcina is rendelkezésre fog állni. Sok sikert kívánunk mindenkinek, aki részt vesz az Európai Unió programjában.

Gulyás Gergely: részleteket péntek délelőtt jelentenek be, ami most ismert, az alábbiak.

Gulyás Gergely: csakis addig tartjuk fent, amíg erre szükség van. De tisztázni kell egy kivezető törvénnyel, hogy mely szabályokra van szükség a rendkívüli jogrend vége után is. Például az okmányok érvényességéről is szó van. A rendkívüli jogrend legfeljebb az őszi ülésszak kezdete utáni 15. napon megszűnik.

Gulyás Gergely: aki megfertőződött, oltható korábban is, mint 3 hónap.

2021.05.20. 11:02

Oltási program - pünkösdvasárnap lehet 5 millió oltott

Gulyás Gergely: 4 829 59-en részesültek első oltásban szerda estig. Ebből az is következik, hogy amennyire előre lehet látni, a pünkösdi hétvégén, valószínűleg vasárnap el fogjuk érni az 5 millió oltottat. Az oltásnak köszönhetően sikerült legyőzni a vírus harmadik hullámát. Eljutottunk oda, hogy aki regisztrál és időpontot foglal, már másnap olthatják. Pfizer-oltásra is lehet jelentkezni, majdnem 200 ezerre, Sinopharmból bármennyi rendelkezésre áll és AstraZeneca is van még.