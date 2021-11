A Portfolio szúrta ki, hogy az EMA megadta az engedélyt a Pfizer koronavírus-vakcina felhasználására 5 és 11 év közötti gyermekek esetében, így nincs már akadálya, hogy Magyarországon is megkezdődjön a kisebb gyermekek oltása. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón jelentette be, hogy amint lesz engedély, hazánk is elkezdi az érintett korosztály oltását.

Korábban a Pfizer-BioNTech oltását csak 12 éven felülieknek adhatták be, gyermekeknek pedig külön (harmadára) csökkentett dózissal.

Az 5-11 éves gyermekek körében elvégzett kutatás eredményei szerint a Pfizer vakcinája még kisebb, 10 mikrogarmmos dózis esetében is hasonlóan hatásos volt, mint a nagyobb, 30 mikrogrammos dózissal oltott 16-25 éves fiatalok körében.

Tesztfázisban

Közel 2000 beoltott gyermeket vizsgáltak meg az 5 és 11 éves korosztályban, akiknél nem találták a betegségen való átesettség jeleit. Ők vagy vakcinát vagy placebót kaptak. A 1305 gyermekből, akik a vakcinát kapták meg, három lett koronavírusos beteg, a placebót kapó többi 663 gyermekből 16-an lettek koronavírusosok. Ez azt jelenti, hogy a kutatás szerint 90,75 százalékos védettséget alakított ki az oltás a tünetes betegséggel szemben.

Mellékhatások

Az 5-11 évesek korosztályában a leggyakoribb mellékhatások a 12 év felettieknél is tapasztaltak voltak

fájdalom az oltás helyén

fáradtság

fejfájás

bőrpír és duzzadás az oltás helyén

izomfájdalmak

borzongás.

Ezek a hatások azonban gyorsan elmúlnak.

Nyitókép: Komka Péter