Lazítás helyett drasztikus szigorítást javasol az orvosi kamara

Az oltás a jövő, a holnap azonban a mi felelősségünk – hangsúlyozta a Magyar Orvosi Kamara (MOK), amely további szigorításokat szorgalmaz. A MOK újabb üzletek bezárását tartja indokoltnak, és arra kéri a lakosságot, tudatosabban szervezze meg a bevásárlásokat, kerülje a társaságot és a tömegközlekedést.

"Az oltás lesz az, ami miatt május-júniusban ki lehet nyitni. De aki a jövő héten megkapja az oltást, annak semmi sem garantálja, hogy ezen a héten nem kerül kórházba vagy intenzív osztályra" – fogalmazott az InfoRádió megkeresésére a Magyar Orvosi Kamara elnöke.

Kincses Gyula hozzátette, most és minden nap

minden ember személyes felelőssége a védekezés, hogy ne fertőződjön meg.

A hétfői MOK-közleményből ezúttal szóban azt tartotta fontosnak kiemelni, hogy "inkább legyen egy rövid, de nagyon szigorú zárás, mint elhúzódóan egy félig zárt és félig eredményes világ".

"Élelmiszerbolton, patikán kívül gyakorlatilag mindent be kellene most zárni. Drogéria minek? Az alapvető tisztálkodási, higiéniás felszerelések mind kaphatók az élelmiszerboltokban is. És az emberek szervezzék észszerűen a vásárlásukat, ne legyen az, hogy ma berohanok egy vajért, holnap egy kiló kenyérért, hanem heti bevásárlásokat szervezzenek, minimalizálják a boltban való tartózkodást!"

A barátoknak most szerinte skype-on kellene egymást felhívniuk azért, hogy jövő húsvétkor legyen kit meglocsolni azok közül, akiket szeretünk.

"Muszáj a csoportosulást kerülni, a tömegközlekedést is"

– mondta.

Az igazi MOK-cél az, hogy szembesítse a lakosságot a valós helyzettel.

"A számok sajnos minket igazolnak – két nap alatt meghalnak annyian, mint a tavaly tavaszi hullámban összesen –, a helyzet súlyossága változtat a közgondolkodáson és az intézkedéseken is. Mi Facebook-lájkokat nem gyűjtünk" – tette hozzá.

Szerinte két hét durva szigor elég lenne egy olyan járványhelyzetben, amilyen nem volt az elmúlt ötven évben. A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint a lakossági fegyelem is elégtelen, miközben ezen múlik az, hogy az intenzív osztályok bírják-e a terhelést.

