Most dönt a kormány, kiderül, hogy milyen lesz az élet hétfőtől

Mivel múlt szerdán csupán egy héttel hosszabbította meg a kormány a március 22-én lejárt szigorú járványügyi korlátozó intézkedéseket, a most szerdai kormányülésen újra döntéseket kell hozni március 29-re (nagyhétfőre), illetve a húsvét utáni időszakra vonatkozóan, egyes korlátozásokat ugyanis eleve nem is oldanának fel április 7., vagyis az iskolák legkorábban várható újranyitása előtt.

A biztos információ nagyon kevés, de megnyilatkozásból azért van annyi, hogy a most meghozandó döntések iránya körvonalazható legyen; az újranyitás szempontjairól bőven beszélt múlt pénteki, a Kossuth rádiónak adott interjújában Orbán Viktor miniszterelnök - illetve Izraelből hazajőve rövid Facebook-videójában -, valamint a múlt heti Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. Irányadók továbbá az újranyitásról szóló nemzeti konzultáció szombaton kihirdetett eredményei, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával folytatott kormányzati egyeztetésekről is sok minden kiderült a héten, valamint a korábban - az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény megalkotásakor - igen komolyan vett Magyar Orvosi Kamara is megnyilvánult a közeli jövőben várható nyitással kapcsolatban.

Jövő hétfőtől

"A nagyhét fontos időszak a szolgáltatók szempontjából" - fogalmazott Gulyás Gergely a Kormányinfón, amikor arról kérdezték, a szépségipar a megfelelő korlátozások mellett lehetőséget kap-e már a nagyhéten. Ők, valamint - Orbán Viktor izraeli tanulságai szerint - a teraszos vendéglátás már készülhet arra, hogy akár napokon belül fogadhat fizető vendégeket, például védettségi igazolással. Más spekulációk a teraszok húsvét utáni nyitásával számolnak.

Fontos jelzés volt még ez ügyben Orbán Viktor múlt heti megfogalmazása is, hogy a húsvétra speciális szabályok szükségesek, a lányokat és asszonyokat húsvéthétfőn meg kell locsolni. Emlékezhetünk rá, karácsonykor egy napra (szenteste) a kijárási tilalmat is feloldották, és 10 fős családi társaságok összejövése is lehetségessé vált.

Húsvét után

Szintén Gulyás Gergely múlt heti közlése volt, hogy a szállodák - védettségi igazolvány birtokában - látogathatókká válnak.

Ami viszont ennél talán alapvetőbb, az az oktatás: az iskolákat korábban a tavaszi szünet végéig zárták be, Orbán Viktor jelzése alapján arra lehet számítani, hogy "majd kinyithatnak", és a terület felelős vezetője, Maruzsa Zoltán is ezzel számolt, amikor az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.

A maszkról és a kijárási tilalomról kevés az információ, de előbbit sokkal jobban tűri a lakosság, mint utóbbit, ez derült ki legalábbis a nemzeti konzultációs ívet kitöltő 528 ezer válaszadó véleményéből.

Az orvoskamara véleménye viszont teljesen egyértelmű: további két hétre az eddiginél sokkal szigorúbb zárásra van szükség. Ha pedig a kereskedelmi kamarára hallgat a kormány, a boltokban négyzetméter alapú korlátozásra váltja az eddigi, szolgáltatási típusút.

Nyitókép: Étterem terasza előtt várnak vendégekre pincérek a bukaresti Óvárosban 2020. június 1-jén, amikor engedélyezték a vendéglátóhelyek teraszainak kinyitását Romániában. MTI/EPA/Robert Ghement