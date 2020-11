Kásler Miklós: itthon decemberben-januárban tetőzhet a járvány

Megváltozott a pandémia természete, így a szakemberek nem tudnak hosszabb távon gondolkodni, mint 2-3 hét, szemben a tavaszi első hullámmal, amikor még kézben tartották a járványt, nem pedig mi igazodtak hozzá – mondta a Magyar Nemzetnek Kásler Miklós. Az emberi erőforrások minisztere közölte, Európa-szerte folyamatosan emelkedik a fertőzöttek és az elhunytak száma, és sehol nem látszik, hogy közeledne a platóhoz vagy akár csak mérséklődne. Felelősséggel tehát nem lehet kijelenteni, hogy mikorra várható a tetőzés. Hozzátette azonban, hogy a megérzése szerint – mint mondta, ilyen a medicinában létezik –,

december vége, január körül tetőzhet a járvány, akkor ellaposodik a járványgörbe, ha most sikerül betartatni a szigorításokat.

A tárcavezető szerint szép lassan tudtunk csak megismerkedni a vírussal és hatásaival, úgy, hogy jelenleg sincs százszázalékos diagnosztika és célzott terápia, ami csak erre a vírusra hat és eredményes. Felidézte, először az volt a szakirodalom véleménye, hogy a vírus a tüdő megbetegedését okozza, aztán jött az immunválasz túlzott reakciója, az úgynevezett citokinvihar, majd ismertté vált, hogy gyulladást okoz az erek belső felületén, ami a különbző szervek trombózisához vezethet, majd pedig

jött a bradikininvihar.

Utána rájöttek, hogy a vírus minden szervet megbetegíthet, majd bebizonyosodott, hogy a krónikus betegségek és a vírus együttes jelenléte jelenti a legnagyobb kockázatot. Mi a bradikinin Egy peptid , amely szerepet játszik a vérnyomás szabályozásában és a gyulladások kialakulásában is. Ha felszaporodik a szervezetben, akkor a citokin-viharhoz hasonló folyamatot indít el: az erek kitágulnak, nő az érfalak áteresztőképessége és folyadék kezd belőle szivárogni testszerte. Emiatt megnőhet a nyomás, ami a fejben szédülést és fejfájást eredményez, de ronthatja a szaglóképességet is, illetve a tüdőben lévő léghólyagocskákat is károsítja.

A másfél méteres védőtávolság kapcsán hangsúlyozta, a kilélegzett lehelet nagyjából ezt a távolságot éri el. A cseppfertőzés csökkentése miatt fontos a maszkviselés, ami megakadályozza a kilehelt vírusok cseppecskéken való utazását, másfelől a más által kilehelt vírusokat is szűri. Ezenfelül a kilehelt cseppek bármilyen felületen megtapadhatnak, és a különféle anyagokon a vírus, bár különböző ideig, de életben marad.

Egy tanulmány szerint ez okozza a fertőzések tíz-húsz százalékát, ezért nagyon lényeges, hogy a gyakran érintett felületeket rendszeresen tisztítsuk, illetve sűrűn mossuk vagy fertőtlenítsük kezeinket.

Kásler Miklós szerint a most meghozott intézkedések időben születtek és arányosak a jelenlegi helyzettel, azonban ezek is csak akkor lesznek hatásosak, ha az emberek be is tartják. "A szigorításoktól 3-4 héten belül azt várjuk, hogy a jelenleg meredeken növekvő fertőzöttszám-emelkedés lelassul, majd egy bizonyos szint után stagnál, aztán csökkenni kezd, úgy, ahogy az tavasszal is történt. Most az az elsődleges cél, hogy addig is mérsékeljük az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő nyomást, amíg meglesz a vakcina".

A halasztható műtétek elnapolásával kapcsolatban rámutatott, így lényegesen csökken az altatások száma. Így az intenzív terapeu­ták és a szakápolók egy része tehermentesül, ezért többet tudnak foglalkozni – ha szükséges lesz – a Covid-betegek intenzív kezelésével.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi