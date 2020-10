Október 23.: idén más lesz a megemlékezés

Egy csütörtök éjjel a Magyar Közlönyben kihirdetett kormányrendelet szigorított a maszkviselés szabályain, és péntektől, október 23-tól már a szabadtéri sportrendezvények és a gyülekezési törvény hatálya alá eső szabadtéri rendezvények résztvevőinek is maszkot kell hordaniuk. Az új szabályokról itt írtunk.

Péntek reggel katonai tiszteletadás keretében felvonják Magyarország nemzeti zászlaját a budapesti Kossuth téren, később pedig átadják a Magyar Becsületrendet.

A Nemzeti Ünnepek és Emléknapok YouTube csatornáján egész nap játékfilmek és dokumentumfilmek, valamint egyéb, az ünnephez kapcsolódó tartalmak lesznek láthatók.

A fővárosi önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó megemlékezésén arcképkiállítással tiszteleg az 1956-os pesti nők előtt, az eseményen Karácsony Gergely főpolgármester mond ünnepi beszédet.

Már látogatható az "Emlékképek 1956 - Városi kiállítás". Budapest ikonikus helyszínein korabeli fotók emlékeztetnek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire. Az installációk megtekinthetők a Műegyetem K épületénél, a Mammut Üzletháznál, a Bem téren, a Millenáris parkban, a Képviselői Irodaháznál, a Várkert bazárban, a Kossuth téren, a Clark Ádám téri körforgalomnál valamint a 47-es, a 49-es, valamint a 4-es és 6-os villamos állomásain.

Október 23-án idén is ingyenesen látogathatók a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításai, az egyetlen kivétel a World Press Photo tárlata. Ezen a napon a múzeum komolyzenei minikoncertekkel is várja a közönséget a díszlépcsőházban. A nemzeti ünnepen lesz először látható a múzeumban a néhai Maár László (1939-2011) Corvin közi szabadságharcos lovagi öltözéke, és a hozzá kapcsolódó kitüntetések, oklevelek és fényképek, amelyekhez ajándékozás útján jutott az intézmény. Az adomány részeként több olyan lengyel kitüntetés is a múzeum birtokába került, amelyek eddig hiányoztak a gyűjteményből.

Országszerte leróják tiszteletüket valamilyen formában a forradalom évfordulóján, de a járványhelyzet miatt idén általában csak kisebb megemlékezéseket tartanak az önkormányzatok. 1956 Magyarországon 1956 októberében békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. 1990 májusa óta a forradalom október 23-ai kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe.



A rendszerváltozás után összeülő Országgyűlés első ülésnapján, 1990. május 2-án, első törvényében az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékét örökítette meg, október 23-át pedig nemzeti ünneppé nyilvánította, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített.

Ünnepség, demonstráció, iskolai szünet a közlekedésben

A hosszú hétvégén idén utoljára megnyitják a pesti rakpart a gyalogos- és kerékpáros-forgalom előtt, ami azt jelenti, hogy az autósok viszont nem használhatják ezt az útvonalat.

A BKK menetrendje több dolog miatt is változik.

A Kossuth Lajos téri zászlófelvonás miatt pénteken hajnali 5 órától délelőtt 10.30-ig a 2-es villamos rövidített útvonalon, a Haller utca/Soroksári út és a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) között közlekedik. A Szent István körút felé a 15-ös vagy a 115-ös busszal érdemes tovább utazni.

Péntek délután és este demonstráció miatt változik több belvárosi járat útvonala, ezért érdemes lesz a felszíni járatok helyett metróval utazni.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) diákjai a műegyetemi rakparttól menetelnek majd az Urániáig, hogy megemlékezzenek „szabadságról, bátorságról és a közös kiállás erejéről”, melyek szellemében az 1956. október 23-án megmozdult diákok kiálltak azért, amiben hittek. Emiatt várhatóan 16 és 22 óra között lesz a Műegyetem rakpart-Szent Gellért tér-Szabadság híd-Fővám tér-Belgrád rakpart-Március 15. tér-Kossuth Lajos utca-Astoria-Rákóczi út-Uránia útvonalon a demonstráció. A Rákóczi útra a Blaha Lujza tér és az Astoria között reggel 8 órától már csak a BKK járatai hajthatnak be. Útlezárások A rendőrség a honlapján azt írta: péntek reggel 8 órától este 8 óráig lezárják a Rákóczi utat az Astoria és a Blaha Lujza tér között, valamint 15 órától 18 óráig a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Emellett szakaszosan és időszakosan lezárják 16 órától 19.30-ig a Műegyetem rakpart-Szent Gellért tér-Szabadság híd-Fővám tér-Belgrád rakpart-Március 15. tér-Piarista köz-Szabad sajtó útja-Kossuth Lajos utca-Astoria-Rákóczi út útvonalat. Pontos részletek további korlátozásokról és megállási tilalmakról ITT, a rendőrség honlapján

A rendezvény idején a korlátozások miatt a belvárosban érdemes a kötöttpályás közösségi közlekedési járatokkal, elsősorban az 1-es, a 2-es, a teljes vonalon közlekedő 3-as vagy a 4-es metróval utazni. A lezárások az 5-ös, a 7-es, a 8E, a 110-es, a 112-es, a 133E és a 178-as, a 9-es, a 15-ös és a 115-ös busz, a 47-es és a 49-es villamos, valamint a 72-es trolibusz közlekedését érintik.

További részletek ITT, a BKK honlapján.

Október 23-án az ünnepnapi, 24-én és 25-én a hétvégi menetrend szerint indulnak a BKK járatai.

A közlekedési cég azt javasolja, hogy az utazásokat mindenki a BKK FUTÁR alkalmazással tervezze, amely valós idejű járatinformációk alapján az optimális útvonalat ajánlja fel.

Pénteken a legtöbb helyen elkezdődött az őszi szünet,

ezért a BKK-nál október 23-án, pénteken az ünnepnapi menetrendjük, 24-én a szombati, 25-én a vasárnapi menetrendjük szerint indulnak a járatok.

MÁV: pénteken a szombati, szombaton az ünnepnapi menetrend érvényes, vasárnap a szokásos közlekedési rend lesz érvényben.

Volánbusz: október 23-án a munkaszüneti napokra, szombaton a szabadnapokra, 25-én pedig a tanszüneti vasárnapokra vonatkozó menetrend érvényes. Hétfőtől pedig a tanszüneti menetrend kezdődik következő hétvégéig. Üzletek A legtöbbjük nem nyit ki pénteken, szombaton és vasárnap pedig a szokásos hétvégi nyitva tartás szerint várják a vásárlókat.

Óraátállítás - többet alhatunk

Ne felejtsék el a maguktól időszámítást nem váltó eszközöket szombatról vasárnap virradóra egy órával visszább állítani, a téli időszámításra. Elvileg ez lenne az utolsó óraátállítás, de - részben a járvány miatt - nem dőlt el, hogy mi lesz az óraátállítás sorsa Magyarországon és az EU-ban.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba