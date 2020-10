Mi legyen a gyerekkel az őszi szünetben?

7–14 éves gyerekeknek hirdettek meg képzőművészeti tábort a Vasmacska KávéZooban, amelyet október 26–30. között tartanak. Minden nap reggel 9.00 és délután 16.00 óra között alkothat náluk a csemete, ha jó az idő, akkor a szabadban is tölt időt a csoport.

Zoo Tábor is lesz, vagyis a Fővárosi Állat- és Növénykertben lehet majd tölteni kettő, három, vagy öt napot is akár, attól függőn, hogy ki melyik turnusra jelentkezik be.