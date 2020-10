Müller Cecília: fertőtlenítő nagytakarítás jön az iskolákban

Müller Cecília országos tisztifőorvos elsőként a hétfői adatokról számolt be, de mint jelezte, egy technikai probléma miatt nem érkezett minden adat a központba. 989 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 48 757 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 38 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1211 főre emelkedett, 14 637-en pedig már meggyógyultak. 1960 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 197-en vannak lélegeztetőgépen.

A pozitív esetek jelentős emelkedésével az elhunytak száma is emelkedik, az áldozatok életkora 40 és 90 év között volt, mindegyikük legalább egy krónikus betegséggel küszködött – mondta Müller Cecília.

Minden adat emelkedő tendenciát mutat, ismét az a feladat, hogy a járványgörbét ellaposítsák, ne terheljék túl az egészségügyi rendszert. Nem javasolja az operatív törzs a tömeges rendezvényeken való részvételt.

Az iskolákban hamarosan kezdődik az őszi szünet, az intézmények működőképesek. Az operatív törzs jelenleg 46 óvodában és 21 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 153 osztálynál és 17 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus-megbetegedések miatt.

Az őszi szünetben fertőtlenítő nagytakarítás lesz az iskolákban, teljesen tiszta épületekbe térhetnek vissza majd a diákok. Ahol előfordult megbetegedés, ott kérték a honvédség közreműködését is, és kiterjedtebb fertőtlenítés lesz.

A korosztályok érintettsége is változik, a 40-49 évesek aránya meghaladta a 20-29 évesek arányát, és a 65 év felettiek is aránya is 15 százalék fölé emelkedett. Az újonnan megbetegedettek átlagéletkora 44,4 év. A 14 év alatti gyerekek csak 4,6 százalékban szerepelnek az adatokban.

Változatlanul a sűrűn lakott főváros a leginkább érintett, a legalacsonyabb Tolna megyében a fertőzöttek száma. A fertőzöttek nem szerinti aránya korábban 50-50 százalék volt, mostanra a nők 52 százalékban érintettek.

Az influenzaoltást minden háziorvos megkapta, az oltást első körben a veszélyeztetetteknek és a 65 év felettieknek javasolják, a háziorvosokkal történt egyeztetés után. A fél év feletti gyermekek is kaphatják az oltást. A foglalkozás-egészségüggyel foglalkozó orvosok is beadhatják a vakcinát.

Ismeretlen csalók fehér ruhában a lakásokban próbálnak a helyi önkormányzatokra hivatkozva fertőtlenítést végrehajtani, de ez jogellenes – figyelmeztetett Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese. Arra kérnek mindenkit, ha ilyen feladatra jelentkezik valaki anélkül, hogy előzetes értesítést kapott volna, akkor vegye fel azonnal a kapcsolatot helyi hatóságokkal vagy az önkormányzattal.

Az elmúlt 24 órában a védelmi intézkedések megszegése miatt 35 rendőri intézkedést történt. A tömegközlekedési eszközökön a maszkviselés elmulasztása miatt hétszer kellett fellépni, három esetben feljelentést kellett tenni. A kereskedelmi egységekben 28 intézkedésre volt szükség, hatszor feljelentés lett a vége.

A tranzitszabályok megszegése miatt 33 intézkedésre volt szükség, minden esetben helyszíni bírságot szabtak ki.

11 275 helyszíni ellenőrzést hajtottak végre 24 óra alatt a házi karanténoknál, az új zárlatok száma 3292, az érvényben lévő hatósági házi karanténok száma 24 780.

Kérdések

Román-magyar kettős állampolgárok átléphetik-e a határ?

Az ingázókra érvényes szabályok az irányadók. Ha 30 kilométeres sávon belül élnek és nem haladja meg a tartózkodásuk a 24 órát, akkor nincs szükség karanténra.

Meg lehet-e oldani a tornatermi testnevelésórákat?

Igen, nagy szükség van a mozgásra, zsúfoltság inkább az öltözőkben fordulhat elő, ott szükség van szervezésre. A tornatermet mindenképpen szellőztetni kell, a tornaszereket padig rendszeresen fertőtleníteni kell.

Melyek a leggyakoribb szabályszegések?

A lakosság megértette, hogy az intézkedések betartása a védekezés alapja. A rendőri intézkedések többségére a maszkviselés szabályainak megsértése miatt van szükség, ere 996 esetben volt szükség.

Mi történik azokkal az orvosokkal, akik az átvezénylés miatt nem akarják felvenni a munkát?

Erre még nem volt példa. A rendkívüli helyzet rendkívüli erőfeszítéseket követel mindenkitől.

Az otthonukhoz kötött idősek hogyan kaphatják meg az influenzaoltást?

A háziorvos az otthonukban is be fogja adni a védőoltást.

Hogyan működik a mentőkön használt antigénteszt?

Új diagnosztikai lehetőség nyílt meg. A PCR-teszt a vírus örökítőanyagát sokszorrozza meg a kimutatáshoz. Az antigén típusú tesztek a vírus egy elemét mutatják ki. Az összehasonlító tesztek megnyugtató eredményt hoztak, egyezést mutattak a PCR-tesztekkel. Ha pozitív a gyorsteszt, akkor azt pozitívnak fogadják el. Nagy előnye, hogy gyors, már a mentő úgy tudja átadni a beteget az ellátó intézménynek, hogy nincs szükség várakozásra.

Hány orvost és ápolót vezényeltek eddig át?

909 egészségügyi dolgozót vezényeltek át, elsősorban intenzív terápriás szakembereket.

Vigyázhatnak-e a nagyszülők az unokákra az őszi szünetben?

Legyenek egészségesek, ne legyenek tünetei sem a nagyszülőnek, sem a gyermeknek, ebben az esetben nyugodtan találkozhatnak. Ha bármilyen tünet jelentkezik, akkor azonnal el kell különíteni őket. Amennyire lehet, akkor érdemes tartani a távolságot.

