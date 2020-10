A könyv világfővárosa címre pályázik Budapest

Az olvasás és a könyvek népszerűségét is segítheti Karácsony Gergely főpolgármester szerint, ha 2023-ban Budapest lesz a könyv világfővárosa. A főpolgármester a Szabó Ervin Könyvtárban tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy kabinetje javasolni fogja a közgyűlésnek: a magyar főváros induljon a címért.

Karácsony szerint Budapest fontos szerepet tölt be az irodalmi életben és a könyvkiadásban, ha elnyerhetné a címet, az Veszprém szintén ebben az évben betöltött Európa kulturális fővárosa titulusával jól egybeesne. Hozzátette: nem csak turistalátványosságot akarnak generálni, de szándéka szerint megállítanák, akár meg is fordítanák azt a tendenciát is, melyet az utóbbi években tapasztalni lehet.

Elismerés és feladat

"A könyvolvasás, a könyvvásárlás népszerűsége az elmúlt években csökken. Azt gondoljuk, olyan programokat tudunk megvalósítani ennek a programnak a keretében, amely visszahozza a könyv szeretetét minden korosztály számára" – mondta Karácsony Gergely.

Ezek közt Gy. Németh Erzsébet kultúráért felelős főpolgármester-helyettes szerint lesznek olyan események is, amelyek a könyvkiadás folyamatát mutatják be. Véleménye szerint nemzetközi elismerés és egyben feladat is lehet, ha elnyeri Budapest a címet: a titulus jó esetben a könyvkultúra megerősítésével és a kulturális hozzáférés szélesítésével járna. Ennek jegyében a programok közt bemutatnák majd a teljes utat, melynek során a könyvek a szerzőktől az olvasókig eljutnak.

Elkötelezettség kell

Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója szerint akkor lehet eredményes a pályázat, ha a könyvkultúra, az olvasás és az olvasók irányába elkötelezett város adja be. "Az UNESCO három szervezettel dönt ebben: a Kiadók Nemzetközi Egyesülete, a Könyvkereskedők Nemzetközi Szövetsége és a Könyvtári Szervezetek és Intézetek Nemzetközi Szövetsége segítségével" – mondta el Fodor. A pályázat szakmai előkészítésében a főváros a Szabó Ervin Könyvtárra támaszkodik.

Kuala Lumpur most a főváros

A könyv világfővárosának először Madridot választotta meg az UNESCO 2001-ben. Azóta Alexandria, Új-Delhi, Antwerpen, Montréal, Torino, Bogotá, Amszterdam, Bejrút, Ljubljana, Buenos Aires, Jereván, Bangkok, Port Harcourt, Incseon, Wrocław, Conakry, Athén és Sardzsa viselték a címet, az aktuális világfőváros pedig Kuala Lumpur. A stafétát a könyv- és szerzői jogi világnapon, április 23-án adják át egymásnak a városok, jövőre a finnországi Lahti kapja meg. A 2022-es címre eredetileg június végéig lehetett volna pályázni, ám a pandémiás helyzet kapcsán az UNESCO augusztus közepéig meghosszabbította a nevezést, ezzel pedig a szeptember elsejére tervezett kihirdetés időpontja is kitolódott. Olvasási szokásaink

Az emberek fele egyetlen könyvet sem olvasott a felmérés előtti egy évben. 29 százalék legfeljebb három kötetet olvasott, 13 százalék negyedévi egyet, havi egyet pedig mindössze 7 százalék.

Az olvasott szöveg típusát tekintve a könyvet nyolcféle egyéb szöveg előzte meg a kutatásban résztvevők olvasnivalói közt: elektronikus rövid üzenetek, rövid elektronikus szövegek, hosszabb internetes szövegek, rövid nyomtatott szövegek, akciós újságok, tévében olvasható tájkoztató szövegek, nyomtatott sajtó és elektronikus sajtó.

Könyvnél ritkább „olvasnivaló” az e-könyv és a hangoskönyv volt.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila