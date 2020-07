Új budai villamosvonal épülhet

A fonódó villamos második ütemében a vonal a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton az Infoparkig épülne meg. A kormány döntött arról, központi költségvetési forrást rendel a tervezés folytatására és a tervek véglegesítésére – jelentette be Facebook-oldalán a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója.

Vitézy Dávid azt közölte: a tervezési munkák folytatását - a Déli Körvasúttal való összefüggésekre is tekintettel - Fürjes Balázs kormánybiztos felügyeletével a Budapest Fejlesztési Központ végzi majd, a BKK-val együttműködésben. A tervek elkészülte és engedélyezése után, nagyjából másfél év múlva mutathatják be a terveket a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa számára, a testület ekkor dönthet az építkezés finanszírozásáról és a kivitelezés megindításáról.

A budai fonódó villamos II. ütemének műszaki tartalma:

6 új akadálymentes megállóhely

2,8 km új, füvesített, kétvágányú villamospálya

a Műegyetem előtti felső rakparti szakasz rendezése, a Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon korszerű forgalmi rend és városkép kialakítása

a Déli összekötő vasúti híd alatti járda és kerékpárút kibővítése

a folytonos rakparti sétány és kerékpárút megtartása

új átszállási kapcsolat a Déli Körvasútra.

A tervezett vonalhosszabbítás a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakpart és a Pázmány Péter sétány mentén tárja fel az egyetemi negyedet és az Infoparkot, majd a Dombóvári útra befordulva belvárosi kapcsolatot nyújt a Kopaszi-gáti közparknak és a mellette épülő új lakó- és irodanegyednek is. Itt átszállási lehetőség jön létre a meglévő 1-es villamos és a közeljövőben kiépülő Nádorkert vasúti megállóhely felé is. Az új vonalszakaszról a Szent Gellért téren kapcsolat nyílna északra a 19-es, 41-es és 56-os vonalak felé, illetve Pestre a 47-es és 49-es vonalak felé is közvetlen összeköttetés – írja Vitézy Dávid.

Nyitókép: bfk