Operatív törzs: ne maszkozzanak az óvodákban!

37 fővel, 3678-ra nőtt a hazai koronavírusosok száma, közülük már 476-an nincsenek az élők sorában, mert az elmúlt 24 órában 3-an megint meghaltak. A gyógyultak száma viszont már 1587, így az aktív betegeké 1615, közülük 23 embernek súlyos az állapota. Az operatív törzs így péntek reggel is összeült, majd tájékoztatót hívott össze.

Izer Norbert adóügyi államtitkár először az eddigi intézkedésekről számolt be.

A katások átmeneti adómentessége:

150 ezer vállalkozás kap(ott) négyhavi adómentességet (június végéig), 26 szakma érintett, minden vállalkozónak jár az adókedvezmény

a visszaélések elkerülése végett a február 1-jén is katázók kapják meg ezt a kedvezményt

a katások minden korábbi ellátásukra jogosultak, és a nyugdíjjárulék-idejük is ketyeg

az adótartozó katások tartozás-részletfizetése automatikusan lép életbe.

A nagyobb cégeknek szóló kedvezmények:

turizmus, mezőgazdaság, vendéglátás - a munkáltatók adóját átmenetileg (június végéig) eltörölték, a munkavállalóknak is jelentős könnyítés van

sokkal olcsóbb a foglalkoztatás, az állam lemond egy bér esetében átlagosan 71 ezer forintról

28 ezer vállalkozás 210 ezer munkavállalója őrizheti meg így a munkáját

A NAV legfrissebb adatai szerint összesen

360 ezer munkavállaló munkában maradását segítette a kormány eddig.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a tájékoztatón a friss, már korábban bejelentett számok ismertetését követően elmondta, 500 fő alá esett (483) a kórházban ápoltak száma, 23-an vannak lélegeztetőgépen.

Összehasonlításképp elmondta,

a regisztrált betegek száma 100 ezer lakosra vetítve 37, Budapesten ugyanez az arányszám 100.

A második helyen Zala megye van 90-nel, 87 fővel a harmadik Fejér megye. Pest megyében az adat: 40 fő.

A halálozási adatok ugyanígy: Magyarországon 4,9.

A korcsoport szerinti megoszlás az idősek felé tolódik el - mondta még.

Az új esetek közül egyébként többen az Óhegyi vagy a Pesti úti idősotthon lakói.

"Bizakodóak vagyunk, hogy az első hullám vége felé vagyunk" - fogalmazott.

Beszámolt arról is, hogy az NNK megállapodást írt alá a Debreceni Egyetemmel

a nemzeti oltóanyag gyártásával összefüggésben.

Az oltóanyag fejlesztése már megkezdődött, a folyamatot "jelentős orvostudományi kutatásnak" nevezte. Úgy értékelt, "ígéretes a próbálkozás, muszáj sikeresnek lennünk".

Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa elmondta, folyamatos az egyeztetés a szomszédos országokkal, hogy könnyítések lehessenek a határon.

Osztrák-magyar viszonylatban: szabad a belépés (nem kell karanténba menni), ha 4 napnál nem régebbi papírral igazolja, hogy nem koronavírusos.

Szlovák-magyar viszonylat: ha 24 óránál nem hosszabb a látogatás, akkor szabad.

Román-magyar viszonylat: a korridorokon szabad.

A reptéri átszállás Budapesten szabad.

Újabb védőszállítmányokról is beszélt: több mint 30 kórházba történik pénteken kiszállítás, ebben részt vesz a mentőszolgálat és a rendőrség is.

Applikációs távellenőrzést eddig 1230-an vállaltak, de még csak 800-nál alig többen kezdtek neki az app használatának.

A rendőrök személyes látogatásai alkalmával az elmúlt 24 órában 30 szabálysértést tapasztaltak.

Kérdések

- Mi a helyzet a szabad vizekben fürdéssel?

- Csak kijelölt fürdőhelyen szabad fürödni. Először a hatóság a fürdővíz minőségét vizsgálja, majd a szükséges létesítmények meglétét. A lassú nyitáskor érvényes az a szabály, hogy szabad téri strandolás megengedett, ezen felül a szabad téri medencékben. A strandoknak üzemeltetési szabályzatuk van, fontos a személyi higiéné és a biztonságos védőtávolság megtartása.

- Meddig tart vásárlási idősidősáv?

- Az operatív törzs folyamatosan figyeli a járványszámokat, türelmet kérünk.

- Több óvodában papírtörlőzés és maszkviselés lett bevezetve. Mit szólnak ehhez?

- A maszk nem szükséges. Van, ahol alvás közben is hordatják, ez nem helyes. A távolságtartásra és a személyi higiéné megtartására kell a hangsúlyt helyezni. A papírtörlő használatát üdvözöljük.

- Hogyan veszik figyelembe az egyéb tesztek eredményeit?

- Adatszolgáltatási kötelezettség van, az NNK begyűjt minden eredményt.

- Mikor szűnik meg a hazatérők kéthetes hatósági házi karanténja?

- Folyamatos egyeztetés van a szomszédos országokkal. Az osztrák-magyar határon 4 napnál frissebb dokumentummal szabadon lehet mozogni.

- Miért lett budapesti sok északkelet-magyarországi illetőségű fertőzött az adatok között? Ha a lakcím tisztázza a dolgot, miért tart ennyi ideig javítani az adatokat?

- A minta vizsgálatkérő lappal érkezik. A lapon jellemzően az első alkalommal bejegyzésre kerül az állandó lakcím, vagy amit bemond a vizsgáló személy. Ezt követően derül ki a pozitivitás, majd értesítést kap a területileg illetékes egészségügyi hatóság, amely megkezdi a járványügyi vizsgálatot, a kontaktkutatást is. Ekkor derül ki, hogy hiába szabolcsi valaki, ha évek óta a fővárosban fővárosban lakik, ott vannak a kontaktszemélyei is. Ezért történik az adattisztítás. Nagyon éles szeme van a kérdezőnek. Azt is meg tudjuk mondani, hogy az érintettek egészségügyi dolgozók, akik életvitelszerűen másutt élnek, mint a papír szerinti lakhelyük. Nem is korrektúra ez, hanem megfeleltetés az adatokban. Helyére kerül a pozitív eset.

- Országosan hány egészségügyi dolgozó fertőződött meg?

- 521. Az aktívak közül 254, 266 gyógyult van. Egy fő hunyt el.

- Frissítik-e az ellátások eljárásrendjét? Meddig kell PCR-tesz az egyes kezelésekhez?

- Folyamatosan frissül az eljárásrend.

- Hány kisgyermek fertőződött meg?

- 0 és 1 év között 4 fertőzött volt.

- Van-e már eredménye a tatabányai beteghordó vizsgálatának?

- Nincs még. De szeretném lezárni ezt a kérdést örökre, a családot fogjuk tájékoztatni, a közvéleményt nem.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán