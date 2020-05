Orbán Viktor: ha a védőtávolságot betartjuk, nem lesz baj

Orbán Viktor miniszterelnök fontos közlésekkel érkezett péntek reggel a Kossuth rádió stúdiójába. A teljes beszélgetést itt lehet meghallgatni.

Mint ismert, kedden a kormány benyújtja a rendkívüli jogrend visszavonásáról szóló törvényjavaslatot, ezt kommentálva jegyezte meg: "igen, ennyire jól állunk".

"Fogadják a részvétemet az elhunytak családtagjai, nehéz helyzetben vannak családok ezrei és emberek tízezrei is" – tette hozzá.

A kulcs a kormányfő szerint a fegyelem és az összefogás volt, igaz,

"a baloldal kihúzta magát a közös védekezésből".

De most "megkapják a magukét, mert szégyenszemre elkulloghatnak a kertek alatt".

Rámutatott, időben intézkedett a kormány, ebben "Kásler miniszter úr érdemei történelmiek", aki már a WHO jelzése előtt összehívta a járványügyi szakembergárdát, ez az ő döntése volt, ennek köszönhetően nem volt tömeges a megbetegedés.

"Nekem annyiban volt segítség a rendkívüli jogrend, hogy amikor kellett, tudtam cselekedni, nem kellett bemennem a parlamentbe az ellenzékkel veszekedni" – mondta Orbán Viktor. Az operatív törzset nem fogja feloszlatni, minden nap össze is fog ülni Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével.

Megerősítette, "a vidék jól halad, Budapest két héttel követi", de a vidék is két héttel követi Ausztriát. Az oktatás nem indul már újra a tanévben, az óvodák és a bölcsődék nyitnak csak ki.

A polgármesterek tevékenységét jellemezve elmondta, hogy akik a pártutasításokat várták, kötözködtek, veszekedtek, rosszul tették a dolgukat.

Reálisnak nevezte a veszélyét annak, hogy az élet visszaállásával újra fellángol a járvány, a veszély nem múlt el, de "ha a védőtávolságot betartjuk, akkor nem lesz baj" - mondta. Az értékelésnek majd lesz egy olyan szakasza, amely arra irányul, hogy kiderüljön,

a karantén mennyi influenzás idős embert tartott életben.

Európa, Soros, gazdaság

A tranzitzónák bezárásáról is szólt, ami Magyarország nemzetközi kötelezettségévé vált egy bírósági ítélet miatt.

"Van egy tág időhorizonton is megmaradó vita a brüsszeli bürokraták és a magyarok között. A brüsszeli bürokraták akarják megmondani, hogy kivel éljünk együtt. Mi pedig ezt nem akarjuk, azt engedünk be, akit be akarunk engedni. Brüsszelben ki akarják cselezni Magyarországot, ez egy veszélyes döntés. Mi védjük az Európai Unió határait, mert a görögök ezt nem tudják megtenni ott, ahol kellene" – fejtette ki a miniszterelnök.

Az értelmezése szerint a bíróság most úgy döntött, tranzitzónát nem tarthat fenn az ország,

ettől kezdve mindenki várhat a kerítésen kívül "valahol".

"Ez a helyzet rosszabb, mint ami eddig volt, de ha Brüsszel ezt akarja, akkor tessék" – tette hozzá.

Orbán Viktor nem akar "a szomszédoknak" ezzel nehézséget okozni, ezért majd tárgyalásokra lesz szükség Romániával, Szerbiával és Horvátországgal. Szerinte akik a bíróság döntésének következményeivel nincsenek tisztában, azok Soros György zsebében ülnek.

"Ha van migránsválság, akkor a kormányok bajba kerülnek. Ha a kormányok bajba kerülnek, akkor hitelre van szükségük.

Ez egy nem túl bonyolult kifosztási mechanizmus, amelyben Soros György nagymester"

– ecsetelte.

A gazdaság talpraállításával összefüggésben elmondta, a munkanapja 90 százalékát a járványügyi kormányzás tette ki eddig, de most ez 50 százalék alá esik, és végre tud a gazdaságra koncentrálni, de továbbra is alapvetés marad, hogy a munkahelyek védelme lesz a középpontban – a segély helyett. "Ahhoz, hogy a munkabérről tudjunk vitatkozni, ahhoz kell a munkahely. Akár több is, mint a válság előtt" – mondta.

Olvasta péntek hajnalban már Palkovics László miniszteri becslését, amely szerint 1 millió emberen segített már ilyen-olyan módon a válságkezelő intézkedések egyike-másika. Szerinte a dolgok "kézben vannak", úgy látja, a reménykedés teljesen jogos, beszélt Angela Merkel kancellárral, a V4-es miniszterelnökökkel is és járt Belgrádban a napokban.

Hamarosan létrehoz egy újabb járványügyi testületet, amelyet személyesen fog vezetni.

"A megalapozott bizakodás és a lelkesedés határán állok" – zárta gondolatait Orbán Viktor.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd