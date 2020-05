Új élet Budapesten - íme az összes szabály egy helyen

Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás, de egyes védelmi óvintézkedések továbbra is megmaradnak. Vidéken már a vendéglátóhelyek belső tereit is megnyithatják a szolgáltatók, és a szálláshelyek is fogadhatnak vendégeket.

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint Budapesten hétfőtől megszűnik a kijárási korlátozás, de - a közös háztartásban élők kivételével - kötelező marad a másfél méteres védőtávolság megtartása, illetve

üzletben történő vásárláskor és a tömegközlekedési eszközökön a szájat és az orrot eltakaró eszközt kell viselni.

Az élelmiszerüzletekben, drogériákban, gyógyszertárakban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletekben 9-12 óra közt továbbra is csak a 65 éven felüliek vásárolhatnak,

A piacokon azonban a kerületi önkormányzatok ettől eltérően is kialakíthatnak kizárólagos idősávokat az időseknek.

Látogathatók a közterületek, a parkok, a szabadtéri játszóterek, a strandok, a szabadtéri fürdők, az állatkertek és a szabadtéri múzeumok, valamint minden üzlet és szolgáltató nyitva tarthat.

A vendéglátóhelyek kerthelyiségeiben hétfőtől már Budapesten is lehet tartózkodni és fogyasztani.

A felsőoktatási intézmények - a rektori döntések szerinti rendben - már Budapesten is látogathatók, a kollégiumok azonban továbbra is zárva tartanak.

Budapesten is tarthatók vallási szertartások, polgári esküvők és temetések, valamint arról is döntés született, hogy június 1-től vidéken, június 15-től pedig a fővárosban is lehet legfeljebb kétszáz ember részvételével házasságkötést vagy temetést követő családi rendezvényeket szervezni.

Vidéken már a vendéglátóhelyek belső tereit is megnyithatják a szolgáltatók, ott az alkalmazottaknak kötelező maszkot viselniük, és erre kérik a vendégeket is. A vidéki szálláshelyek - szállodák és panziók - is fogadhatnak vendégeket.

A koronavírus-járvány miatti korlátozásokat a kormány először május 4-én enyhítette Pest megyét kivéve vidéken.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön jelentette be, hogy

Pest megyére is a többi megyével azonos szabályok vonatkoznak,

szombaton pedig azt, hogy hétfőtől Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás, és megkezdődik az intézkedések fokozatos enyhítése.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton