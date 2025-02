Orbán Viktor: hamarosan benézhet az euró a 400-as szint alá – videó

Gazdasági kérdésekkel kapcsolatos munkával fejezte be az előző hetet miniszterelnökként Orbán Viktor, aki az új hét rajtját is ennek szentelte, erről számolt be friss Facebook-videójában.

"Megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok és az amerikaiak között, az orosz és az amerikai elnök már beszélt is egymással telefonon. Itt azt látom, hogy 10 százalékkal máris estek a gázárak, és a forint is lendületet vett. Úgy néz ki, ha ez így megy tovább, az euró árfolyama be fog nézni a 400 forintos szint alá is. Ennyit jelent a béke" - mondta.

A békének márpedig szerinte gazdasági előnyei is vannak, ezért is indított "békemissziót" az elmúlt 3 évben, ezért "tartottak ki a béke mellett".

"Ha a dolgok így folytatódnak, mindenki látni fogja, hogy a békének gazdasági előnyei is vannak, sőt járni is fognak előnyök Magyarország számára, ki kell tartanunk a béke mellett" - mondta még Orbán Viktor.