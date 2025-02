Újabb Hamász-vezetőt likvidált Izrael – videó

Izraelben "a Hamász libanoni hadműveleti osztályának vezetőjeként", valamint iráni összekötőjeként határozták meg Sahín státuszát, akivel egy, az autójára mért dróncsapással végeztek a libanoni hadsereg egy ellenőrző pontja és a város sportstadionja közelében. A támadásról készült felvételeken látható, amint a gépkocsi lángba borul.

Az IDF szerint Sahin az utóbbi időben iráni irányítással és finanszírozással az Izrael elleni terrorizmust próbálta előmozdítani, és a terrorszervezet egyik legtöbb információt birtokló vezetője volt. Sahin a Hamász libanoni parancsnokaként nemcsak Dél-Libanonban tervezett Izrael elleni támadásokat, hanem külföldön is szervezett zsidók elleni terrorakciókat.

