Gyulay Zsolt: nem állunk le a felújításokkal, 2028-tól lehetnek MotoGP-futamok is a Hungaroringen

Jó ütemben halad a Hungaroring átépítése az augusztusi Forma–1-es Magyar Nagydíj előtt. A személyzeti alagút szerkezetépítési munkálataival már el is készültek. Jelenleg naponta 900 ember dolgozik azért, hogy minden a helyén legyen a jubileumi, 40. Magyar Nagydíjra. A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádióban elmondta: ezekben a napokban a tetőszerkezet ráemelését végzik, a nehéz acélszerkezet szerelési munkálatai a tervek szerint egy héten belül elérik az ötvenszázalékos készültséget. Eddig 600 tonna acélszerkezetet építettek be. Gyulay Zsolt hozzátette: az új paddock épület harmadik szintje is szépen alakul, ami szintén annak köszönhető, hogy a kivitelező „óriási tempót diktál”.

Mint fogalmazott, „példaértékű beruházás” zajlik nagy erőkkel, és reméli, hogy a finanszírozással is minden rendben lesz. Nem tagadta, hogy küszködnek némi problémával, de szerinte ez nem újdonság annak fényében, hogy az állami költségvetés sem áll túl jól. Ugyanakkor mivel nagyon fontos felújításokról van szó, és időhöz vannak kötve, nem lehet késlekedni. A Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgatója kiemelte: az augusztus első hétvégéjén rendezendő Magyar Nagydíj előtt még próbaversenyeket is terveznek, hogy élesben láthassák, milyen az új pálya, illetve hogyan funkcionálnak a melléképületek.

„Az idei lesz az eddigi legrizikósabb Forma–1-es futamunk, hiszen külső helyszínre kell telepíteni a versenyirányítást,

és nagyon fontos, hogy az összes szükséges funkció, technika jól működjön, hiszen a főépületünk még nem lesz kész augusztusra, de azt gondolom, hogy minden a helyén lesz” – reménykedett Gyulay Zsolt.

Jegyek már csak nagyon korlátozott számban kaphatók a versenyhétvégére, vagyis már most kijelenthető, hogy idén is telt ház lesz a Hungaroringen, és a 40. Forma–1-es futam alkalmából különleges ünnepségsorozattal is készülnek a szervezők.

Fotó: Facebook/Hungaroring

A most zajló beruházás Gyulay Zsolt megfogalmazása szerint „csak egy minimálprogram” a Hungaroringen, vagyis további felújításokra lesz szükség a következő években. Az elvártak szerint a boxoknak, a versenyirányító épületnek, a tízezer férőhelyes főlelátónak (ahol a VIP-páholyok és a kommentátorállások is vannak) is meg kellett újulnia, ezek a beruházások előfeltételei voltak annak, hogy továbbra is Forma–1-es nagydíjat lehessen rendezni Mogyoródon. Ezek a felújítások mind megvalósulnak, így semmi veszély nem fenyegeti a 2023-ban kötött megállapodást, amely garantálja a Magyar Nagydíj megrendezését egészen 2032-ig.

A Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgatója hozzátette: már új terveik is vannak, hiszen a Hungaroringet alkalmassá kell tenni MotoGP-futamok megrendezésére, hogy a jövőben állami tulajdonban lévő versenypályán lehessen fogadni a gyorsaságimotoros-világbajnokság mezőnyét, ha már az állam fizeti a jogdíjat. Mint ismert, idén a balatonfőkajári Balaton Park Circuiten lesz MotoGP-versenyhétvége augusztus 22-24-én, így több mint harminc év után tér vissza a sorozat Magyarországra. Gyulay Zsolt közölte: ha a szükséges átalakítások a tervezett ütemben zajlanak,

2028-tól már Mogyoród adhat otthont a magyarországi MotoGP-versenyeknek, ami véleménye szerint „közös érdek” idehaza.

Ehhez ki kell szélesíteni bizonyos bukótereket, illetve az 1-es, a 12-es és a 14-es kanyart le kell vágni, továbbá a sikánnál is szükségesek lesznek átalakítások. Nemcsak a pályán kell felújításokat végezni, hanem az 1-es és a 14-es kanyarnál lévő lelátórendszert is újjá kell majd építeni.

Fotó: Facebook/Hungaroring

A sportvezető elmondása szerint kiemelt fontosságúak ezek a munkálatok, mert jelenleg az ultramodern tízezer férőhelyes főlelátó és paddock épület mellett a többi lelátó úgy nézi ki, „mintha Legóból rakták volna össze”. Emlékeztetett, hogy a Liberty Media megvásárolta a Dorna nevű céget, amely a gyorsaságimotoros-vb kizárólagos kereskedelmi jogainak tulajdonosa, így gyakorlatilag egy kézbe kerül a Forma–1 és a MotoGP irányítása, az átalakításokkal pedig sokkal költséghatékonyabban lehet majd működtetni a Hungaroringet.

Érintheti-e a Hungaroringet a rotációs futamrendezés?

Az üzleti érdekek és a további terjeszkedés miatt szakmai berkekben egy ideje azt pedzegetik, hogy általánossá válhat a rotációs futamrendezés az F1-ben, vagyis nem lehet kizárni, hogy a jövőben bizonyos versenyhelyszíneken csak kétévente lesz majd verseny. Gyulay Zsolt ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy egyes európai nagydíjak szervezői az elmúlt években olyan mértékben megemelték a jegyárakat, hogy már értékesítési gondokkal küszködnek. Éppen emiatt meg kell találni a balanszot arra, hogy olyan jegyárakat szabjanak meg a versenyhétvégékre, amelyekkel garantálható a telt ház. A Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgatója szerint

azért kerül egyre inkább előtérbe a rotáció, mert bizonyos helyszíneken nem tudják megtölteni a lelátókat.

„Maga a Forma–1-es termék világszinten nagyon jó, de ez még nem zárja ki azt, hogy veszteséges lesz egy-egy futam lebonyolítása, ha a rendező rosszul vizsgázik mint promóter” – magyarázta Gyulay Zsolt. Úgy véli, találkoznia kell egymással a professzionális jegyértékesítési stratégiának és a promóteri működésnek, és akkor el lehet adni egy jó terméket, magyarán vonzó marad a nézők számára a Forma–1-es futamok látogatása. A sportvezető büszkén hozzátette: Magyarországon minden rendben van a jegyértékesítéssel, de figyelmeztetett, hogy továbbra nagyon oda kell figyelni arra, hogy ez a jövőben is így maradjon, ezért „nagyon óvatosan kell bánni mind a jegyárakkal, mind a kiszolgáló létesítmények minőségével”.