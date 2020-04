Történelmi érettségi jön – itt van minden részlet

A magyar közoktatás történetének talán legnagyobb érdeklődéssel várt érettségivizsga-sorozata kezdődik meg május 4-én, hétfőn a magyar középiskolákban. Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár minden, még lehetséges kérdőjelet eltörölt a mondat mögül, hogy nem halasztják-e el az érettségit az éppen akkor tetőző koronavírus-járványra hivatkozva. (Ismert, Orbán Viktor miniszterelnök korábban a május 3-át jelölte meg a járvány tetőzésének körülbelüli időpontjaként.)

A vizsgákra eredetileg 113 387 fő jelentkezett, az oktatásirányítás közülük 26 638 fő vizsgázását "hivatalból törölte" és későbbre halasztotta, nekik ugyanis idén biztosan nem a továbbtanulás előfeltétele a vizsgázás, előre hozott érettségiről lévén szó. A visszalépés lehetőségével annak 5 napos időablaka alatt 2455-en éltek – a vizsgázók 3 százaléka –, így 84 284-en vizsgázni akarnak és fognak is. Maruzsa Zoltán ehhez az utolsó tájékoztatón még azt is hozzátette, hogy a vizsgázástól a vizsga napján is el lehet állni: aki nem jelenik meg, szankció nélkül vizsgázhat később.

Az utóbbi hetekben az érettségi vizsgák lebonyolításával kapcsolatban számos kérdés felmerült, szerdára ezek közül egy fontos tisztázódott:

nem lesz lázmérés a bejáratnál,

hisz aki beteg, nem kell, hogy érettségizzen (aki ennek ellenére, például lázasan megjelenik, lázcsillapítóval levizsgázhat).

Rendhagyó módon idén nem lesznek szóbeli érettségik, csak írásbelik, a gyakorlati tárgyak jelentenek csak kivételt ez alól, ez által felére csökken a kontaktusok száma.

A vizsgák a korábban megszokott 8 helyett reggel 9 órakor kezdődnek, ennek az az oka, hogy az érettségire és a munkába utazók ne érintkezzenek az utcán vagy a – a vizsganapokon sűrített – tömegközlekedésben.

Az iskolák előtti csoportosulást rendőri erőkkel fogják hétfőtől megakadályozni.

Az érettségi vizsgákhoz biztosítanak kézfertőtlenítőt, elegendő számú szájmaszkot, a felügyelő tanároknak kesztyűt is. Az épületeket takarítják, és ellenőrzik minden mosdó megfelelő felszereltségét is.

Az iskolai kapuk, ajtók és ablakok is nyitva lesznek, a vizsgahelyiségekben pedig sehol nem lehet több vizsgázó, mint 10, köztük legalább másfél méteres távolság lesz.

A dolgozatpapírokat a vizsgák után 24 órán át pihentetik, ennyi idő kell, hogy a vírus biztosan elpusztuljon a papíron.

A szokásos "kiöltözést" idén sehol sem fogják elvárni.

A vizsgára külföldről hazaérkezők mentesülnek az egyébként kötelező 14 napos házi karantén alól.

Statisztikai érdekességek 1144 helyszínen zajlanak a vizsgák hétfőtől – középiskolában és kormányhivatalokban is –, 941 335 feladatlap készül, az összoldalszám 12 millió. A feladatlapokat 44 ezer biztonsági tasakban, összesen 7495 dobozba csomagolják, 6 nap alatt 26 teherautó szállítja 189 járási hivatalba, innen veszik át a vizsgaszervezők. A legidősebb vizsgázó 65 éven felüli.

A járvány egyébként Maruzsa Zoltán szerint kontroll alatt van, a fertőzések száma alacsony, így semmi sem indokolja az érettségi vizsgák elhalasztását, és "vélhetően elkezdődnek a lazító intézkedések" is. Ennek részleteiről – a szerdai kormányülést követően – csütörtökön tehetnek bejelentést.

Az Országos Diáktanács egyébként kiáll az érettségi jelenlegi formájú megtartása mellett, A PDSZ tanárszakszervezet viszont a vizsgák halasztását kérte, több ellenzéki párthoz hasonlóan.

