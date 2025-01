43 évesen tolószékbe kényszerült a legnépszerűbb női teniszező

A teniszvilág egykori csillaga, Anna Kurnyikova nemrég ismét a figyelem középpontjába került, miután két év után először látták nyilvánosság előtt. A 43 éves egykori sportoló egy miami luxus bevásárlóközpontban tűnt fel, ami azonnal aggodalmat keltett rajongói körében, ugyanis kerekesszékben ült – írja az Origo. A világranglista egykori 8. helyezettje Bal Harbour bevásárlóközpontban tűnt fel Miamiban két lányával, a 7 éves Lucyval és a 4 éves Mariával, valamint néhány barátjával.

Kurnyikova 2003-ban vonult vissza a profi tenisztől. Pályafutása során 16 páros címet nyert, és 1999 novemberében a páros világranglista élére került, miután Martina Hingisszel megnyerte az Australian Opent. Egyéniben ugyan nem sikerült tornagyőzelmet szereznie, de 1997-ben elődöntőbe jutott Wimbledonban.

A teniszpályán kívül modellként is sikeres volt, 2002-ben a világ legszexibb nőjének választották. 2001 óta Enrique Iglesias énekes-dalszerzővel él együtt, akivel három gyermekük született: Lucy, Maria és Nicholas. Kurnyikova karrierjét sorozatos sérülések - főként hátproblémák - nehezítették, ami végül korai visszavonulásra kényszerítette. Azóta viszonylag visszahúzódó életet él, és egyelőre most sem tudni többet állapotáról.

Anna during a family shopping session in Bal Harbour (25 January 2025)



