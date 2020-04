A fővárosban maradnak a korlátozások, vidéken enyhítések lépnek életbe - a nap hírei

A koronavírus elleni védekezés új szakaszba léphet - jelentette be a miniszterelnök. A legfertőzöttebb területeken, vagyis a fővárosban és környékén hatályban maradnak a kijárási korlátozások, vidéken a kijárási korlátozás helyére új védelmi intézkedések lépnek. Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videóban közölte: a kormány döntése értelmében vidéken az üzletek időkorlátozás nélkül kinyithatnak, az éttermek, kávézók teraszai, kerthelyiségei megnyithatnak, a szabadtéri strandok látogathatóak lesznek. Ugyanakkor az arc eltakarása az üzletekben és tömegközlekedésben kötelező lesz. Az idősek védett időzónája megmarad. A többi részletszabályt csütörtökön ismertetik.

A főpolgármester egyetért azzal, hogy még nincs itt az ideje a korlátozó intézkedések enyhítésének Budapesten és környékén. Karácsony Gergely a Facebookon reagált a miniszterelnök bejelentésére. Azt írta: örül, hogy a kormány országosan kötelezővé tette az arc eltakarását az üzletekben és a közösségi közlekedésben. Hangsúlyozta: Budapest újraindítási stratégiájának kidolgozása nem történhet a városvezetés bevonása, az információk megosztása nélkül.

A nagyobb idősotthonokba is intézményparancsnokokat küld a kormány. A szerdán megjelent Magyar Közlöny tartalmazza azt a kormányrendeletet, amely lehetővé teszi, hogy a kórházakhoz hasonlóan a legalább 200 férőhellyel működtetett idősotthonokba is parancsnokokat nevezzenek ki. A cél az, hogy a költségvetési forrásból beszerzett egészségügyi készletek felhasználását, valamint a járványügyi intézkedések betartását ellenőrizzék. Az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy folyamatos az idősotthonok ellenőrzése és fertőtlenítése, de a vírus már 27 idősotthonban jelent meg.

Magyarországon 300-ra emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak a száma - erősítette meg az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: újabb 9 krónikus beteg halt bele fertőzésbe. A kórokozót már 2727 embernél igazolták, miközben 536-an meggyógyultak. Hozzátette: 983 koronavírusos beteget ápolnak az ország 25 kórházában, a páciensek több mint kétharmada fővárosi intézményben van. A tisztifőorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy egy friss kormányrendelet alapján már nemcsak az elektronikusan felírt gyógyszereket, hanem a gyógyászati segédeszközöket is kiválthatják a betegek hozzátartozói.

Még szélesebb körben érhető el szerdától a munkahelyvédelmi bértámogatás. Az igényléshez a munka.hu oldalon már elérhető az új, módosított formanyomtatvány. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatott, hogy a kérelmeket a munkavállalónak és a munkáltatónak közösen kell kitöltenie. A módosításokat a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. A részmunkaidő akár napi 2 óra is lehet a támogatás igénybevételéhez 8 órás eredeti munkaidő esetén. A bértámogatás a módosítások révén a munkaidőkeretben foglalkoztatottakra is kiterjed.

Több higiéniai szabálytalanságot tapasztaltak az ellenőrök a Pesti úti idősotthonban, egymilliós büntetést kapott az intézmény - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala. Az idős gondozottak védelme és a további megbetegedések megelőzése érdekében számos higiéniai intézkedést várnak az intézménytől, és azt, hogy a megfelelő egészségügyi ellátás érdekében szüntesse meg létszámhiányt, és csak megfelelő képzettséggel rendelkező, szakápolást végző egészségügyi dolgozókat alkalmazzon. A Pesti úti idősotthonban 295 gondozott és 26 dolgozó lett koronavírus-fertőzött, 34-en meghaltak.

Nincs járványügyi akadálya az érettségi hétfői megkezdésének - jelentette ki a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán az operatív törzs tájékoztatóján elmondta: a jelentkezők törlése és a visszalépések után 84 ezren vizsgáznak majd. Megismételte, hogy néhány, keveseket érintő tárgy kivételével csak írásbelit tartanak. Az államtitkár kiemelte: a vizsgák reggel 9 órakor kezdődnek majd, hogy a közösségi közlekedésben ne legyenek torlódások, az iskolák környékén pedig rendőrök segítik az autóval érkezőket. Maruzsa Zoltán közölte: egy tanteremben legfeljebb tíz diák lehet majd, mindenki kap maszkot, a felügyelő tanárok kesztyűt is, emellett a vizsgahelyeken kézfertőtlenítőt is biztosítanak.

Az érettségihez hasonlóan változik a szakképzési tanulmányokat lezáró szakmai vizsgák rendje is, megjelent az erről szóló miniszteri határozat. Schanda Tamás államtitkár elmondta: csak írásbeli és gyakorlati vizsgák lesznek, ezek eredménye alapján állítják majd ki a bizonyítványokat. Attól viszont a mostani vizsgaidőszakban eltekintenek, hogy a diákok bemutassák az egyes további feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat, például a nyelvvizsga-bizonyítványt vagy jogosítványt.

Újabb 315 milliárd forintos magyar támogatást hagyott jóvá az Európai Bizottság. A testület versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnöke azt mondta: az intézkedés lehetővé teszi Magyarország számára, hogy akár 5000 különböző méretű vállalatot tudjon támogatni a koronavírus-járvány alatt és után az azonnali likviditási szükségleteik kielégítésében, pénzügyi terheik enyhítésében és a munkahelyek megőrzésében. A bizottság kedden hagyott jóvá egy 550 milliárd forintos magyar állami támogatási programot.