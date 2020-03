Parragh László: Ennél többre lesz szükség – hetilapszemle

„Nagyobb szerep vár az államra” címmel közöl írást a Figyelő. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adott a lapnak interjút. Ahogyan fogalmazott, a kamarai válságstáb azonnal elkezdte az ágazati problémák feltárását, és a kormánynak is tanácsot adnak. Parragh László arról is beszélt, hogy

a koronavírus-járvány okozta gazdasági helyzet össze sem mérhető a 2008-as gazdasági világválság hatásával Magyarországon,

mert akkor jóval sérülékenyebb volt a magyar gazdaság, mint most. A kamarai elnök azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyzet mégsem megnyugtató, mert már azelőtt, hogy a járvány miatt padlóféket nyomott a világgazdaság, Magyarországon a forintárfolyam alakulása és az úgynevezett élelmiszerinfláció vonatkozásában gondok voltak. A visszaesés elkerülhetetlen, és időbe telik, mire újból magához tér a gazdaság – mondta Parragh László. Véleménye szerint a kormány által eddig bejelentett intézkedések jó és hasznos döntések, de ennél többre lesz szükség. Részletek a Figyelőben.

A HVG eheti száma „A fele sem igaz” címmel

a koronavírus-járványhoz kapcsolódó álhírekről is közöl írást.

Hangsúlyozzák, hogy a világ legtekintélyesebb kutatóintézetei egymástól függetlenül is megerősítették, hogy az új típusú koronavírus nem mesterségesen előállított mikróba. Mégis, Kína és az Egyesült Államok között máris diplomáciai feszültség alakult ki a vírus eredete miatt. Donald Trump elnök minden lehetséges alkalommal kínai vírusnak hívta a kórokozót, míg Csao Li-csien kínai külügyi szóvivő úgy fogalmazott, hogy elképzelhető, hogy a koronavírust amerikai katonák hozták be Kínába a tavaly októberben megrendezett vuhani katonai olimpia idején.

A HVG cikke arról is ír, hogy Oroszország is aktívan beépítette a nyugati hatalmakkal szembeni propaganda kampányába a koronavírust, valamint hogy Soros György és Bill Gates is a felelősök között van az álhírgyártók szerint.

A hetilap írása a hamis gyógymódokról is készít listát, itt szerepel a nanoezüst tartalmú fogkrém, a szíriai rutafű főzete és a napfény is. Ahogy írják, Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő – egykori TSZ elnök – szerint a mezei munkák hatékonyak a koronavírus járvány ellen. Részletek a HVG-ben.

A Mandiner „Fokozott veszélyt jelent a koronavírus Kárpátalján” címmel közöl írást. A Katolikus Karitász Orvosmissziójának tagjaival készült beszélgetésben

a kárpátaljai orvosi ellátás alacsony színvonalát mutatják be,

és felhívják a figyelmet, hogy itt az ellátásért fizetni kell és a szükséges eszközöket is jórészt a betegnek kell beszereznie. Így akiknek rosszak az anyagi körülményeik, azok nehezen érnek el orvost, jó orvost pedig egyáltalán nem. A járványhelyzet továbbá nagyon nagy számú egészségügyi szakembert kivon a mindennapi gyógyítótevékenységből. Részletek a Mandinerben.

