Újabb hat gazdaságvédelmi intézkedést hoztak - a nap hírei

Magyarországon 8-ra emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak száma, miután elhunyt egy krónikus betegségben szenvedő idős férfi.A fertőzöttek száma 167, 21-en meggyógyultak, és 101-en vannak karanténban. Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs tájékozatóján elmondta: már minden megyében megjelent a kórokozó, gyorsul a fertőzések száma, ezért az egészségügyi intézmények növelik kapacitásaikat. Lakatos Tibor, az ügyeleti központ vezetője közölte: világszerte 218 magyar állampolgár van karanténban.

Csak jövő héten szavazhat az Országgyűlés a koronavírus-járvány miatti rendkívüli intézkedésekről, miután az ellenzék nem támogatta, hogy eltérjenek a házszabálytól. Ugyanakkor a kormánypártok kétharmados többségével sürgőséggel tárgyalásba vették a jogszabály-tervezetet, így jövő héten már dönthet a parlament. Az ellenzéki frakcióvezetők arról beszéltek, hogy csak határozott időre adnának rendkívüli felhatalmazást a kormánynak.

Kiegészítette a járványhelyzet kezelésére kidolgozott gazdasági akciótervet a kormány - jelentette be a miniszterelnök.Orbán Viktor az operatív törzs tájékoztatóján és az Országgyűlésben napirend előtt is elmondta: a taxisok után további több mint 80 ezer kisvállalkozás kap mentességet a kata-járulékfizetés alól a veszélyhelyzet idejére. Felfüggesztik a kilakoltatásokat, a lefoglalásokat és az adótartozások behajtását, valamint a lejáró gyes-, gyed-jogosultságokat is fenntartják a veszélyhelyzet idejére.

A moratórium lejárta után nem emelkedhet az adósok törlesztőrészlete - közölte a Magyar Nemzeti Bank.A jegybank olyan megoldásokat vár a pénzügyi intézményektől, amelyekkel a fizetési haladék után is a korábbi összeget fizethetik az ügyfelek. Az MNB szerint ez az adósok többségénél futamidő-hosszabbítást jelent.

A fővárosi önkormányzat körülbelül 35 ezer védőmaszkot oszt szét a szociális ágazatban dolgozóknak és ingyenessé teszi a parkolást a fővárosi kórházak munkavállalóinak - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester.

Még körülbelül 1500 külföldön rekedt magyar vár arra, hogy segítsenek neki hazajutni - derült ki Szijjártó Péter külügyminiszter Facebook-posztjából. A legtöbben, körülbelül 900-an az Egyesült Államokban várnak segítséget a hazajutáshoz.

Csalók igyekeznek hasznot húzni a világjárványból - figyelmeztet az Országos Rendőr-főkapitányság. A tájékoztatás szerint egyesek magukat hatósági személynek kiadva arra hivatkoznak, hogy ingatlanfertőtlenítést végeznek, vagy idősek ellátására szolgáltatást ajánlanak fel.

Támogatták Juhász Miklós alkotmánybíróvá választását a parlament igazságügyi bizottságának kormánypárti tagjai. A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a Balsai István alkotmánybíró halálával megürült helyet töltheti be a 15 tagú testületben, ha az országgyűlés kedden megválasztja.

Katasztrófa sújtotta területté nyilvánította a földregés után Zágrábot a város polgármestere. A döntés azt jelenti, hogy az áldozatok pénzügyi segítséget igényelhetnek. 26 ember sérült meg, meghalt az a fiatal gimnazista, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba a földrengés után. A szűk belvárosban 250 épületben keletkezett kár. Az Európai Unió sürgősségi segélyt nyújt Horvátországnak.