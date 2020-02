Magyar nő került koronavírus gyanújával kórházba Bécsben

A Bécsben élő Miháczi Bea maga számolt be a történtekről a Facebookon, az Indexnek pedig elmondta, hogy február 10-én hétfőn utazott haza Olaszországból, pár nappal később elkezdett köhögni, ami sehogy se akart megszűnni.

Többször is volt orvosnál, kapott antibiotikumot, de napokon keresztül magas lázzal feküdt otthon, egy alkalommal elájult. Kedd reggel felhívta a központi számot, elmondta a tüneteket, az ájulást, a hidegrázást és azt, hogy két hete köhög. Mentőt küldtek érte, és azt mondták neki, úgy pakolja össze a ruháit, hogy azokat meg kell semmisíteni, ha koronavírussal diagnosztizálják.

Tetőtől talpig beöltözött mentősök jöttek érte, már az otthonában megmérték a lázát és a lakás hőmérsékletét is. A kórház előtt két órát kellett a mentőautóban ülnie, mert a pályaudvarról is több fertőzésgyanús embert hoztak be. Jelenleg a bécsi Ferenc József Császár Kórházban fekszik egy modern, négyágyas szobában egyedül.

A portál beszámolója szerint az első EKG-vizsgálat normális értékeket mutatott, délután mintát is vettek tőle, aminek várhatóan csütörtök délutánra lesz meg az eredménye. Elmondta még, hogy decemberben Kínában járt, januárban Antwerpenben, Madridban és Frankfurtban is megfordult.

Rajta kívül még többeket is kórházban kezelnek koronavírus gyanújával, Innsbruckban két fiatal férfinál pedig már megállapították a betegséget - írja az Index.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP/NIAID-RML