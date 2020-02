Megosztotta a szakmát a szeptembertől érvényes NAT

A Történelemtanárok Egylete szakmai visszalépésnek tartja az új Nemzeti Alaptantervet, mert az nem csökkenti érdemben a tananyagot, továbbra is az időrendben történő történelemoktatást írja elő, és túlzottan nacionalista szemléletű.

A szervezet elnöke, Miklósi László az InfoRádióban azt mondta, egy jó tanár ezzel a NAT-tal is elboldogul, de nincs minden diáknak jó tanára, a rosszak pedig nem történelmet, hanem a tankönyvet tanítják, és csak arra koncentrálnak, hogy a gyerek visszamondja a benne foglaltakat az érettségin.

"Vita van az utóbbi időben arról, hogy ez egy új vagy megújított tanterv. Ami a történelmet illeti, ebben sokkal több az újdonság, mint a megújítás, nevezhetjük ez alapján egy alapvetően új tantervnek a történelemtanítást illetően" - vélekedett Miklósi László, aki szerint

Szintén alapvető újdonság szerinte, hogy minden eddiginél fontosabb szerepe van benne a honvédelemnek. "Ha tetszik, a nemzeti érzelmeket, ha tetszik, a nacionalista szemléletet tekinti prioritásnak" - tette hozzá, rámutatva, hogy a történelemtanítás "értelme" az új szemlélet szerint nem tartozik a legfontosabb három dolog közé; "szakmailag jelentős visszalépés" - értékelt.

Úgy látja, történelemórán "munkáltatni, gondolkodtatni" kell a gyereket,

nem a tanár feladata elmondani a "tutit",

hanem a gyerekeknek kell arra rájönniük vita és érvelés útján. Ebben a folyamatban a tanár "karmester". Példaként említette, hogy a török hódítás során nem feltétlenül viselkedett minden magyar hősként, ez minden egyes esetben, konkrétan vizsgálandó kérdés.

"A tanárok egyénisége, szerepe, segítsége mindennél fontosabb" - mondta el, hozzátéve, hogy már a kerettantervben szereplő jelzők viszont egyáltalán nem segítik a diákokat.

A Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke nem ennyire borúlátó és kritikus az új Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatban, ő maga pedig találkozott kritikákkal, amelyek "ilyenek" és "olyanok" is.

Nánay Mihály az InfoRádiónak elmondta: a történelem időrendi oktatásának gyakorlatával tényleg nem sikerült szakítani, de az nem igaz, hogy a NAT egy szélsőségesen nacionalista szűrőn engedi át a magyar múltat.

"Mernék olyan jóindulatot tanúsítani a tanterv irányába, hogy az Árpád-házi királyok portréjában valószínűleg szerepelni fog IV. Béla, aki nélkül a tatárjárást megérteni nehéz. De térjünk vissza erre akkor, ha látjuk a kerettanterveket" - javasolta a vita lehetőségével kapcsolatban Nánay Mihály.

Arra a felvetésre, hogy a magyar történelemoktatás túlzottan pesszimista-e abból a szempontból, hogy túl sok szó van arról: mindig a rossz oldalon álltunk, elmondta, nem szereti az ilyesfajta jelzőket, de tény, hogy

akkor is, ha akár a kalandozás, akár a keleti irányú hadjárat vereséggel végződött, de bízik benne, hogy "reális kép rajzolódik majd ki", a kollégák pedig jól tanítanak majd.

A miniszteri szándék

Mint ismert, Kásler Miklós múlt pénteken jelentette be, hogy elkészült a módosított Nemzeti alaptanterv, amely megfogalmazása szerint "a jelennek és a jövőnek készült, és a múlt értékeire épít". A miniszter egy hétfői tévéinterjújában úgy fogalmazott, a módosított NAT ismeretanyaga mindenki számára elsajátítható és elsajátítandó, biztos alapot nyújt az elhelyezkedésre az élet bármely területén. A módosításnak köszönhetően a jövő generációi értékorientált, európai magyar értékeket felmutató tananyagra támaszkodva léphetnek ki az életbe, az életkoruknak megfelelő tartalommal rendelkező tantárgyakat pedig a legkorszerűbb módszerekkel tanulhatják – hangsúlyozta a miniszter. A módosított NAT az 1., az 5. és a 9. évfolyamon felmenő rendszerben a 2020/2021-es tanévtől lép életbe. Az alaptantervvel párhuzamosan állították össze a kerettanterveket is, és a tankönyvek átírása is folyamatban van, a módosított NAT bevezetésével időarányosan történik.