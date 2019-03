A kormányfő szerint az Európai Néppárt már nem az az erős párt, mint ami Helmut Kohl idején volt - a nap hírei

A kormányfő szerint a Fidesz néppárti tagságának megszüntetését kezdeményező 13 európai párt nem megállítani, hanem törvényesíteni akarja a migrációt. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban azt mondta: egyelőre időt nyert a Fidesz, amely az európai parlamenti választások után dönt arról, hogy a néppárton belül folytatja a politizálást, vagy új pártszövetséget keres. Úgy vélte: az EPP már nem az az erős párt, mint ami Helmut Kohl idején volt. Folyamatosan balra tolódik, aminek eredménye, hogy eltűri a kettős mércét, különösen, ha közép-európai országokkal szemben alkalmazzák.

A többi között a szabályozott migráció és a határvédelem fontosságáról beszéltek a magyar és külföldi felszólalók a témában rendezett budapesti konferencia zárónapján. Trócsányi László igazságügyi miniszter úgy vélte: kizárólag erős nemzetek alkotta erős Európa adhat megfelelő választ a migrációs válságra. Takács Szabolcs, uniós ügyekért felelős államtitkár minden idők legfontosabb kihívásának nevezte a migrációt. Andrew Veprek, az amerikai külügyi tárca migrációért is felelős helyettes államtitkára arról beszélt: a nemzeti határok megvédése jogos érdek, a migrációnak pedig a jogszabályok mentén kell zajlania. Mark Higgie, Tony Abbott volt ausztrál miniszterelnök egykori határvédelmi főtanácsadója azt mondta: Ausztrália már megmutatta, hogy meg lehet állítani a migrációt.

Négy hét alatt százezren írták alá a Közös Agrárpolitika forrásainak átcsoportosítása ellen tiltakozó petíciót. A pénzt a migráció támogatására fordítaná az Európai Bizottság. Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott elmondta: a terv veszélyezteti az agrárgazdaságot, a benne dolgozók megélhetését és az élelmiszerárak növekedését eredményezné.

Eddig 18 pártot vett nyilvántartásba a május 26-ai európai parlamenti választásra a Nemzeti Választási Bizottság. Március 1-jén, a választás kitűzésekor 264 jogerősen bejegyzett párt szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában. Az Országos Bírósági Hivatal adatai szerint ez év első két hónapjában mindössze egy pártot jegyeztek be jogerősen. 2018-ban 30, a parlamenti választást megelőző évben pedig 70 pártot jegyeztek be.

Hétfőn kezdi kézbesíteni a májusi európai parlamenti választásról szóló értesítőt a posta. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeménye arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek az európai parlamenti választás névjegyzékben, és melyik szavazókörben tudnak élni választójogukkal. A csaknem 8 millió választópolgárnak legkésőbb április 5-ig kell megkapnia az értesítőt.

Ma is bátorítást ad II. Rákóczi Ferenc példája - mondta a Rákóczi Emlékév Testület elnöke. Gaal Gergely a szlovákiai Borsiban a Rákóczi-emlékév egyik nyitóeseményének számító rendezvényen arról beszélt: a magyarságnak most is van küldetése és feladata, mégpedig a kereszténység és az európai civilizáció védelme. A rendezvényt II. Rákóczi Ferenc születésének 343. és erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából tartották szülőhelye, a borsi kastély előtt.

Letartóztatták a terrorizmus gyanúja miatt pénteken elfogott szír férfit a hatóságok. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség minősített emberöléssel, terrorcselekmény előkészületével és elkövetésével gyanúsítja a férfit. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség ügyészei kitoloncolásakor fogták el a férfit, aki 3 éve az Iszlám Állam nemzetközi terrorista szervezet tagja, és 2016-ban kivégzésekben vett részt. A férfi ügyvédje az M1-nek azt mondta: védence tagadja bűnösségét.

Kikötött több száz emberrel a fedélzetén a bajba került luxushajó a norvégiai Molde kikötőjében, miután egy napig hánykolódott a tengeren. A norvég lobogó alatt hajózó tengerjáró motorjai szombaton meghibásodtak egy szigetekkel és sziklaszirtekkel szabdalt, veszélyes norvégiai partszakasz közelében. A Viking Sky 1373 emberrel a fedélzetén irányíthatatlanul sodródni kezdett. A mentést nehezítette az óránkénti 70 kilométeres sebességű szél. A norvég hatóságoknak 479 embert sikerült helikopterrel kimenteni a hajóról, mielőtt felfüggesztették a mentést.

Legyőzte 2-1-re a világbajnoki ezüstérmes Horvátországot a Groupama Arénában a magyar labdarúgó válogatott az Európa-bajnoki selejtezősorozat 2. fordulójában. A magyarok csoportjában szereplő Wales előzőleg 1-0-ra nyert a magyar csapatot csütörtökön legyőző Szlovákia ellen. A magyar válogatott jelenleg az utolsó előtti, 4. helyen áll csoportjában. A csapat következő ellenfele június 8-án Azerbajdzsán lesz.