A gyermeket nevelő családok további adókedvezményeiről is döntött a kormány - a nap hírei

Vasárnapi évértékelő beszédében ismerteti Orbán Viktor kormányfő a gyermeket nevelő családok további adókedvezményeiről hozott döntéseket. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt is megerősítette, hogy idén is az év közepén, az európai parlamenti választás után készülnek elfogadni a jövő évi költségvetést. Szólt arról is, hogy legalább egy évet csúszhat a Paks2 beruházás, emiatt módosítani kell a hitelszerződést, de a fejlesztés ára nem változik. A Magyar Tudományos Akadémia ügyében cáfolta a kutatóhálózat leválasztásáról szóló híreket, mint mondta: az MTA-ügye teljes egészében az innovációs miniszterhez tartozik, ő pedig még nem állt a kormány elé semmilyen javaslattal.

Költségvetési többlettel indult az idei év - jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte: a 244 és félmilliárd forintos többlet az elmúlt két évtized legkedvezőbb adata. Hozzátette: adóbevételekből 200 milliárd forinttal több folyt be, mint tavaly ilyenkor és jelentős uniós átutalás is érkezett. A tárcavezető kijelentette: az idei költségvetés a biztonságos növekedésről szól, ami egyszerre szolgálja az ország biztonságának megőrzését, a gazdasági növekedés fenntartását, a családok további megerősítését, valamint a teljes foglalkoztatás elérését.

Kiemelkedően magasnak tartja a magyar bankolási terheket a nemzeti bank. Az MNB szerint a lakossági fogyasztóknak alapszolgáltatásként kellene biztosítani, hogy a havi számlavezetési díj ellenében korlátlan számú és összegű átutalást indíthasson. Az MNB szerint ez nagymértékben hátráltathatja a nyáron induló azonnali fizetési rendszer elterjedését és készpénzhasználatot kiváltó hatását.

Részletfizetést kér a számvevőszéki bírságra a Jobbik, ezzel párhuzamosan a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához és a luxembourgi Európai Bírósághoz fordul jogorvoslatért. Gyöngyösi Márton frakcióvezető a képviselőcsoport ülése után elmondta, hogy a Jobbik büntetésének összege immár megközelíti az egymilliárd forintot. A frakcióülésen megerősítették azt is, hogy a májusi európai parlamenti választásra önálló listát állít a Jobbik.

Másodfokon, jogerősen is pert nyert a Roszatom és a magyar kormány ellen a Párbeszéd EP-képviselője, Jávor Benedek a paksi bővítés szerződéseinek nyilvánossága ügyében. A politikus facebookos sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy a Fővárosi Ítélőtábla helyben hagyta az elsőfokon eljáró bíróság döntését, miszerint általánosságban nem lehet titkosnak minősíteni több ezer oldalnyi szerződést, hanem ki kell adni, kitakarva a valóban üzleti titoknak minősülő részeket.

Klímatörvény megalkotására szólította fel a kormányt az LMP. Schmuck Erzsébet, az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának LMP-s elnöke elmondta: a jogszabályban kellene rögzíteni az üvegházhatású gázok csökkentésével és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos konkrét célkitűzéseket és feladatokat. Hozzátette: a törvény elkészítésébe be kellene vonni a tudomány, valamint a civil- és a gazdasági szféra szereplőit is.

Szombaton lép hatályba a tagállamokban a gyógyszerhamisítás visszaszorítását szolgáló új uniós rendelet, amely előírja, hogy minden vényköteles gyógyszert biztonsági kóddal lássanak el. Az Európai Bizottság azt közölte: a gyógyszertárak - az online patikák is - és a kórházak kötelesek ellenőrizni a gyógyszerek eredetiségét mielőtt kiadják a betegek számára. A Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetségének igazgatója az InfoRádiónak azt mondta: az új rendszer nagy terheket ró a hazai gyógyszer gyártókra és rontja a versenyképességüket.

Sikeresen elvégezte az első hazai petefészekszövet transzplantációt egy magyar orvoscsoport. Vereczkey Attila szülész-nőgyógyász, a Humán Reprodukciós Intézet alapítója és igazgatója közölte: a klinika 2013-ban kezdte meg a kísérleti programot, a rákos betegeknél a kezelés megkezdése előtt lefagyasztják a petefészek szövetét. Később, a sikeres eljárás után a már gyógyult páciensbe a fagyasztott szövet átültetése helyreállíthatja a normális petefészek funkciót, amely hormont termel és újra indítja a petesejtek működését, azaz elkerülheti a meddőséget.

Genovában megkezdődött a leomlott völgyhíd lebontása. A szerkezet helyén a tervek szerint jövő tavaszra készül el az új átkelő. Az 1967-ben emelt viadukt keleti része tavaly augusztus 14-én napközben omlott le, miközben 35 gépjármű haladt át rajta. A több mint egy kilométer hosszú hídból egy 200 méteres darab az alatta lévő lakóházakra zuhant. A 43 ember életét követelő katasztrófa az eddigi hatósági vizsgálatok szerint a híd hiányos karbantartása miatt következett be. Az ügyészség 20 ember ellen emelt vádat.

Elhunyt Albert Finney brit filmszínész, akit pályafutása során ötször jelöltek Oscar-díjra. A művészt rövid betegség után, 82 évesen érte a halál. Az 1960-as évek angol színésznemzedéke egyik legjelentősebb alakjának jelentős színpadi szerepei mellett legismertebb filmjei közé tartozik az őt világsztárrá tévő Tom Jones, a Gyilkosság az Orient-expresszen, az Erin Brockovich - Zűrös természet, a Bajnokok reggelije vagy a Skyfall-című James Bond-film.