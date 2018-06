Vasárnaptól drágul az élet - itt vannak a változások

Online számlázás

A legalább 100 ezer forint áfát tartalmazó számlák adatait július 1-jétől valós időben látja az adóhatóság. A számlázó programok adóhivatalhoz történő bekötésével évi 50 ezer milliárd forint összegű számlaforgalom válik láthatóvá és követhetővé a NAV számára. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése miatt a cégek számlánként 500 ezer forintos mulasztási bírsággal sújthatók - írja a napi.hu.

Drágulnak az ital- és ételautomaták

Július 1-jéig kell beszereltetniük az étel- és italautomatákat üzemeltető vállalkozásoknak az automata felügyeleti egységet a gépeikbe, amellyel az adóhivatal nyomon követheti az automaták forgalmát. Tavaly júliusig mintegy 38 ezer automata volt a magyar piacon, legalább 10 ezren már nem is regisztrálták a gépeket. A maradék 25-28 ezerből a piaci várakozások szerint maximum 20 ezret kötnek majd be a NAV-hoz. Ráadásul a 30 ezer forintos egyszeri regisztrációs díj és a havi ötezer forintos havi szolgáltatási díj miatt várhatóan érdemben drágulnak az automatás termékek.

Új büntetőeljárási törvény

Július elsején hatályba lép az új büntetőeljárási törvény, a cél, hogy egyszerűbbé és gyorsabbá váljanak az eljárások. A büntetőügyek nagy részében első fokon egy jogi végzettségű bíró fog ítélkezni, az ülnökrendszer lényegében megszűnik, ülnökökkel csupán a fiatalkorú vádlottak tárgyalásán és a katonai bűnperekben

Emelkedik a budapesti taxitarifa

Július elsejétől drágább lesz Budapesten taxival utazni: a jelenlegi 450 forintos alapdíj 700 forintra emelkedik, a kilométerdíj 20 forinttal, a percenkénti várakozási díj pedig 5 forinttal nő a Fővárosi Közgyűlés áprilisi döntése értelmében. A taxisok javaslatára módosított rendelet szerint ezentúl a kilométerdíj 280-ról 300 forintra, a percenkénti várakozási díj pedig 70-ről 75 forintra emelkedik.

Olcsóbb lesz a jogosítvány

A kormány megtéríti a KRESZ-tanfolyam és -vizsga díját a 20 évnél fiatalabbaknak július elsejétől. A tanfolyam és a vizsga díjának visszatérítése 25 ezer forintos értékhatárig jár, és abban az esetben is igényelhető, ha valaki a KRESZ vizsga után nem vesz részt azonnal gyakorlati oktatáson.

Zugló is kitiltja a beerbike-okat

A belvárosi kerületekhez hasonlóan Zuglóból is kitiltják a sörbicikliket július elsejétől, miután a közösségi együttélés szabályait sértő tevékenységnek minősítették a beerbike-ot.

Parlagfű: ötmilliós bírság is jöhet

Vasárnaptól elkezdődik a parlagfűszezon, vele együtt pedig az irtási kötelezettség betartatása is. A hatályos jogszabály alapján a földhasználó köteles a tárgyév június 30-áig az ingatlanján a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezen állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A kormányhivatal által kiszabott növényvédelmi bírság 15 ezer forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet attól függően, hogy az adott fertőzött ingatlan külterületen vagy belterületen fekszik, illetve mekkora a fertőzött terület nagysága, és a fertőzöttség mértéke.

Nagyobb védelmet kapnak az utazók

Július 1-jétől két pillérre bomlik az utazásszervezők kötelező vagyoni biztosítéka, elkülönítik a befizetett előlegek, részvételi díjak visszafizetésére felhasználható részt. A biztosítékok meglétéről tájékoztatni kell az utasokat még a szerződés megkötése előtt. Az utazási irodák működési engedélyt is csak akkor kapnak, ha eleget tesznek a feltételeknek, az engedély meglétét az interneten ellenőrizni lehet.

Vasárnaptól ha az utazási irodák az utazás lényeges részét nem tudják biztosítani, úgy helyettesítő szolgáltatást kell felajánlani, amit a fogyasztó akár el is utasíthat akkor, ha az eredeti szerződéstől a feltételek így jelentősen eltérnének vagy nem kap megfelelő díjengedményt. Amennyiben pedig egyáltalán nem tudták orvosolni a jelentős szerződésszegést ésszerű határidőben, akkor végső soron a fogyasztó akár bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatja a szerződést, és díjengedményt, kártérítést követelhet, sőt, ha a szerződés személyszállítást is magában foglalt, kérheti az utas azt is, hogy szállítsák haza őt az utazási iroda költségére.

Marad az üzemanyagok jövedéki adója

Nem változik júliustól - egy negyedéven át - az üzemanyagok jövedéki adója, mivel 50 dollár fölött maradt a Brent napi jegyzések alapján meghatározott hordónkénti átlagára az adóhatóság által vizsgált időszakban. A NAV adatai szerint ugyanis április 1. és június 15. között 74,47 dollár volt a kőolaj hordónkénti átlagára.