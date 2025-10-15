ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.72
usd:
335.96
bux:
102816.02
2025. október 15. szerda Teréz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja

2025. október 15. 18:00
Aszódi Attila a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2025. október 15. 20:20
Emelkedett az energetikai otthonfelújítási támogatás összege, de más változás is történt
2025. október 15. 19:56
MCC – Jelentés a vállalkozásokról: „viharban, de jó irányba”
2025. október 15. 19:32
Mészáros Melinda: kétszámjegyű minimálbér-emelést szeretnének a szakszervezetek
2025. október 15. 19:00
A GeoTrendek magazin 2025. október 15-ei adása
2025. október 15. 18:32
Szalai Zoltán: derűlátóbbak lettek a hazai cégek, ez az év az alkalmazkodásé és a stratégiaváltásé volt
2025. október 15. 18:07
Csermák Szabolcs elárulta, hogyan vezeti nyomra a rendőrséget az etikus hacker
2025. október 15. 18:00
Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
2025. október 15. 17:15
Nézőpont Intézet: a magyarok közel azonos arányban tájékozódnak kormánybarát és kormánykritikus médiumokból
×
×
×