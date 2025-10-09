ARÉNA - PODCASTOK
391
338.19
101386.48
2025. október 9. csütörtök Dénes
Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője

2025. október 9. 18:00
Koren Balázs a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője

Podcastok

2025. október 9. 18:51
Elemző: az év végére már négy százalék alá süllyedhet az infláció
2025. október 9. 18:40
Zene, tánc, irodalom – műfaji kísérletek a Liszt Ünnepen
2025. október 9. 18:00
Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
2025. október 9. 17:58
Így lesz Izrael és a Hamász is győztes – Szalai Máté az új alkuról
2025. október 9. 17:47
Október 23. - Operatív törzs kezdte meg a szervezőmunkát
2025. október 9. 17:35
Egyértelmű bírósági közlés a gödi Samsungról - Szijjártó Péter kommentálta a döntést
2025. október 9. 17:11
Balog Ádám: a háromszázalékos hitelkamatnál már bátrabbak a vállalkozók
2025. október 9. 16:14
„Föld fölötti lebegés van” – Krasznahorkai László Nobel-díjáról a szerkesztője
