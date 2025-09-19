ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.42
usd:
332.31
bux:
100099.05
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA

Aréna

Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor

2025. szeptember 19. 18:00
Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2025. szeptember 19. 20:00
Lehet, nem sokáig szívhat szabad levegőt a McCann-ügy fő gyanúsítottja
2025. szeptember 19. 19:38
Trump és Starmer „brománca”: őrült üzlet és politikai feszültségek
2025. szeptember 19. 19:30
Az Ötkarika magazin 2025. szeptember 19-i adása
2025. szeptember 19. 18:40
Vlagyimir Putyin az utódlására utalgatott – mutatjuk a lehetséges befutókat
2025. szeptember 19. 18:00
Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor
2025. szeptember 19. 17:15
Szakértő: jelentős korrekció volt a BÉT-en, az ősztől tarthatnak egyes befektetők
2025. szeptember 19. 17:04
Az Orvosmeteorológiai percek 2025. szeptember 19-i adása
2025. szeptember 19. 16:11
Korányi G. Tamás: most túlértékelt a forint, és ennek két oka is van
×
×
×