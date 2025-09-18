ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.33
usd:
330.13
bux:
99634.76
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA

Aréna

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter

2025. szeptember 18. 18:00
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2025. szeptember 18. 19:53
Donald Trump számára a királyi bankett volt a fő program, Keir Starmerrel szinte csak „kutyafuttában” tárgyalt
2025. szeptember 18. 18:15
Bóka János: Változásra van szükség az Európai Unióban, a jelenlegi vezetés erre képtelen
2025. szeptember 18. 18:00
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter
2025. szeptember 18. 17:40
MBH: jövőre az idei háromszorosa lehet a GDP-növekedés
2025. szeptember 18. 16:53
Elemző: már több szektor van, ahol egymillió forint felett jár a bruttó átlagbér
2025. szeptember 18. 16:04
A Vállalatok és Piacok magazin 20250918-i adása
2025. szeptember 18. 15:53
A Vállalatok és Piacok magazin 250918-i adása 3. rész
2025. szeptember 18. 15:46
A Vállalatok és Piacok magazin adása 2. rész
×
×
×