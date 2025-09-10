ARÉNA
2025. szeptember 10. szerda
Hunor, Nikolett
Ukrajna
Aréna
Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
2025. szeptember 10. 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Sok magyar is bánni fogja: kivonul a Wizz Air erről a reptérről
"Hat órán belül jelentkezzenek, ha kérést kapnak" - már Lengyelország népe is készül egy orosz támadásra a dróneső után
Békülékenyebbre váltottak az oroszok drónügyben
Dróntámadás Lengyelország ellen: Orbán Viktor és Magyar Péter is megszólalt
Nem semmi: ennyit keres egy légiutas-kísérő a Ryanairnél
Orbán Viktor elmondta, kiknek szólt a kötcsei kemény üzenet és miért
Elvágta kórházban fekvő apja infúziós csövét egy sarkadi fiú
Kaiser Ferenc: orosz provokáció volt a lengyel dróntámadás, tesztelik a NATO-t
Podcastok
Audio tartalmak
2025. szeptember 10. 20:09
Bedarzsevszkij Anton: Kuleba menekülése álhír, de a Zelenszkij körüli egység csökken
2025. szeptember 10. 18:26
Termálvíz után kutattak Algyőn, aztán feltört az olaj – immár 60 éves a kitermelés
2025. szeptember 10. 18:00
Fejérdy Gergely, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
2025. szeptember 10. 17:50
„Úgy kell hozzáállni, hogy az öngyilkosság megelőzhető” – Rihmer Zoltán pszichiáter a világnapon
2025. szeptember 10. 17:26
Konferencia a digitális gyermekvédelemről: állandó és egyre erősebb a veszély
2025. szeptember 10. 16:14
Kemény megszorítások várnak Szlovákia lakóira
2025. szeptember 10. 16:04
Az Orvosmeteorológiai percek 2025. szeptember 10-i adása
2025. szeptember 10. 14:38
Csicsmann László a katari dróntámadásról: félő, hogy az öböl menti országok instabillá válnak
