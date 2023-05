Így zajlik majd III. Károly brit uralkodó nagy napja

III. Károly fejére szombaton, a Westminster-apátságban teszik fel az úgynevezett koronázási koronát és adják kezébe a királyi ékszereket. Feleségét, a királyi hitves Kamillát vele együtt koronázzák meg, miután a hagyomány szerint az uralkodó nejét megilleti a királynői cím, saját korona és a felség megszólítás is.

A ceremónia során ezer évre visszanyúló szokásokat mutatnak majd be. Szombat délelőtt a Buckingham-palotától az apátságig tartó menet útvonalára az érkezés sorrendjében engedik be az érdeklődőket, aki nem jut be, azt a közeli St. James parkba terelik, ahol kivetítőkön követheti az eseményt.

A Westminster-apátságba tartó menet a Buckingham-palotából helyi idő szerint délelőtt 10 óra 20 perckor indul. A hagyományoktól eltérve Károly és Kamilla az úgynevezett gyémántjubileumi állami hintón, nem pedig a régebbi, kényelmetlenebb arany állami hintón utazik.

Károlyék előtt mennek be az apátságba majd a vallási vezetők, képviselők, valamint a Nemzetközösség egyes országainak küldöttei. Jelen lesz Rishi Sunak brit miniszterelnök is, aki a ceremónián a Bibliából olvas majd fel.

Maga a szertartás délelőtt 11 órakor kezdődik, és tartalmazza a király által kiválasztott és megrendelt zenedarabokat. Az egyik királyi unoka, György herceg ott lesz az apródok közt, csakúgy, mint Kamilla unokái.

Károlynak a szertartás kulcsfontosságú pillanataiban átadják az országalmát és egy kereszttel, valamint egy galambbal díszített uralkodói jogart. Kamilla, a királyi hitves utóbbit kapja meg. A koronázást Canterbury érseke, Justin Welby végzi.

Az öt részből álló szertartáson Károly királyt az angolszász hagyománynak megfelelően először „bemutatják a népnek”, majd néhány magas rangú személyiség hűségesküje következik. Szerepet kap a „koronázási szék”, ami alá az úgynevezett végzet kövét, a skót monarchia ősi jelképét helyezik.

Károly esküt tesz, hogy betartja a törvényeket és megóvja anglikán egyházat, és hogy „hűséges protestáns”. Ezután következik a felkenés, a szertartás „legszentebb része”, a jeruzsálemi Olajfák hegyén szüretelt olívabogyókból készült, felszentelt olajjal.

Majd jön a koronázás pillanata, amikor a király életében egyetlen alkalommal viselheti az úgynevezett Szent Eduárd koronát.

Majd a szertartás utolsó részében a király elfoglalja a trónt. A hagyomány szerint ezután a családtagok és főnemesek sora az új király előtt térdelve esküdne hűséget, megcsókolva jobb kezét, ez azonban elmarad, kizárólag Vilmos herceg lesz az egyetlen királyi sarj, aki ezt megtesz.

A szertartás azzal zárul, hogy az utolsó részben a király és a királynő úrvacsorát vesz, ami a keresztény egyház legfőbb, misék idején tartott rítusa. Ezek után a király pár visszatér a Buckingham-palotába.

Az alattvalók közben utcai ebédeket és bálokat szerveznek, ami várhatóan milliók vesznek majd részt.

Nyitókép: Andreea Alexandru