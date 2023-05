Feltették a kérdést a briteknek, jó király lesz-e Károly

Ahhoz képest, hogy egy évvel ezelőtt még csak egy jelentős kisebbség gondolta úgy, hogy az édesanyja tavalyi halála után brit uralkodóvá előlépő Károly jó király lesz, most már elsöprő a hétvégi koronázásra készülő uralkodó támogatottsága a szigetországban.

Egy, a londoni The Timesban ismertetett felmérés szerint a megkérdezetteknek csak 20 százaléka volt rossz véleménnyel Károlyról, míg közel kétharmaduk azt mondta, hogy „jó király lesz”. Az uralkodót támogatók tábora ezzel a korábbi 39 százalékról 62 százalékra ugrott fel.

Viszont az is kiderült, ahogy korábban, még mindig Károly fia, Vilmos herceg – a mostani trónörökös – a legnépszerűbb a királyi családból. Az ő tetszési indexe (73 százalék) bőven túlszárnyalja apjáét. Szinte ugyanolyan a népszerűsége felesége, Katalin hercegnőnek. A párnak emlékezetes módon hűvössé vált a viszonya Károly másik fiával és feleségével, azaz Harry herceggel és Meghan Markle-lel.

A felmérésből az is világossá vált, hogy a britek döntő többsége – 60 százalék – kitartana a monarchia mellett.

Velük szemben viszont a lakosok egyharmada választott államfőt akar.

A The Times-felmérés egyik érdekes kérdése a néhai királynő és fia tetszési indexének összehasonlítása: ezek szerint II. Erzsébetre 48 százalék tekintett pozitív és 40 százalék negatív módon – ami arra utal, hogy a monarchia támogatása korántsem egyértelmű. A baloldali liberális The Guardian című lap ezt úgy állítja be, mintha a jobboldali sajtó rendelésére születtek volna a monarchista szimpátiákat sugalló eredmények.

Tény, hogy a fiatalabb korosztályok körében jóval gyengébb a királyság támogatottsága, mint az idősebbeknél. Például egy múlt heti felmérés szerint a fiatalok 40 százaléka választott államfőt akar.

A hazafiasságát hangoztató Konzervatív Párt felmérése szerint a britek többsége a monarchia megőrzésére szavazna és egynegyede ellene. A The Guardian azonban kiemeli, hogy az emberek „öt tábor” közül választhattak és így

szinte megegyezett az „elkötelezett monarchisták” és a „modern republikánusok” aránya, ami 39:38 százalék volt.

A lapok Skóciában is végeztek felmérést. Eszerint csak a válaszadók egyharmada gondolta úgy, hogy Károly király fontos személy. Mindössze 29 százalék gondolja úgy, hogy „elég szorgalmas” és csak 35 százalék úgy, hogy megbecsülésnek örvend.

Nyitókép: MTI/AP/PA/Yui Mok