Ezeket az érdekességeket kevesen tudják III. Károly koronázásáról

Május hatodikán koronázzák meg III. Károlyt, aki édesanyja, II. Erzsébet szeptemberi halálát követően lépett az Egyesült Királyság trónjára. A nagy nappal kapcsolatos részletek közül néhányat egészen a ceremónia kezdetéig nem hoznak nyilvánosságra, de vannak olyan apróságok, amelyek már most tudhatók, mégsem jutottak el sok emberhez – írja a Sky News.

Egy koronázáson szimfonikus zenekar mellett egy vagy inkább két kórus is gondoskodik arról, hogy megfelelő legyen a zenei aláfestés. Handel Zádok, a pap című éneke már 1727 óta felcsendül minden egyes koronázáson, és ez idén is így lesz, de vannak olyan dallamok is, amelyek először hetven éve, II. Erzsébet koronázásán kerültek műsorra. Valószínűleg III. Károly is rendelt zenéket, melyek a modernebb Nagy-Britanniát képviselhetik a nagy napon.

A koronázási kórus másnap, május hetedikén Windsorban önálló koncertet is ad: közösségi kórusok és amatőrök egyaránt dalra fakadnak majd ezen a napon az együttesben. Menekültek, LMBTQ-emberek és hallássérültek is lesznek az énekesek közt.

Az új uralkodó általában kitüntetések átnyújtásával is meg szokott emlékezni a nagy napról: az elismertek névsorát hetven éve egy nappal a ceremónia előtt publikálta a The Gazette. A Buckingham-palota egyelőre még nem beszélt arról, hogy III. Károly kitüntet-e valakit. Ez lehet a második alkalom, hogy III. Károly elismeréseket ad át – újévkor többek között Brian May, a Queen gitárosa, az angol női labdarúgó-válogatott és Rachely Riley műsorvezető kapott elismerést.

Ezen túl emlékérmeket küld a friss uralkodó a hagyományok szerint, Erzsébet koronázását követően 120 ezer embernek, a királyi család és a kormány tagjainak, valamint katonáknak, rendőröknek juttattak ilyet. Valószínűleg Károly nem ilyen sok emlékérmet készíttet. Az valószínű, hogy aranyrudakat nem fog kapni ceremóniáján – korábban ez bevett volt.

A koronázás számláját a kormány állja, révén állami eseményről van szó: II. Erzsébet koronázása 1,57 millió fontba került anno, ami mai értéken 46 millió font (19,5 milliárd forint) lenne. A király ennél jóval visszafogottabb ceremóniát tervez a hírek szerint. A meghívottakról is a kormány dönt: a létszám II. Erzsébet 8000 fős vendégseregével szemben 2000 fő lehet. Ennyi ember befér a Westminster apátságra úgy, hogy nem kell pótszékeket használni.

1902 óta a koronázási napok végét az jelenti, amikor az új uralkodó megjelenik a Buckingham-palota erkélyén, ahonnan üdvözli alattvalóit. II. Erzsébet összesen hatszor üdvözölte a tömegeket így, majd este háromnegyed tízkor "leoltotta" az ide vezető Mall díszkivilágítását. Károly valószínűleg koronázása után azonnal köszönti a népet Kamilla királyné és a walesi herceg, valamint az ő családja kíséretében. Hogy ki lesz még vele a balkonon, nem tudni.

II. Erzsébet koronázását 1953-ban 27 millióan nézték a televízióban: valószínűleg a 2023-as szám ennél jelentősen magasabb lesz.

Nyitókép: MTI/AP/PA pool/Victoria Jones