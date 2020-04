Van, ahol már a könnyítést tervezik, máshol még csak most jöhet a neheze

Ahogy csökken a Covid-19-cel összefüggő halálozások számának növekedési üteme, úgy gondolkodnak több európai országban arról, hogy hogyan lehet visszatérni a normális élethez.

Elsőként Ausztria készül részlegesen feloldani a karantén korlátozásait. Sebastian Kurz kancellár egy plexiüveg mögött beszélve tartott sajtótájékoztatót. Bejelentette, hogy húsvét után a jövő héten újra megnyitnak a kisboltok, amelyekbe csak maszkban lehet bemenni. Május 1-től lehet majd látogatni a plázákat és a fodrász szalonokat is. A koncerttermek és sportcsarnokok azonban június végéig zárva maradnak.

Dániában az óvodák és általános iskolák nyitnak ki a húsvéti ünnepek után, majd fokozatosan visszatérhetnek a munkahelyükre az irodai dolgozók. Közben a szomszédban, Svédországban jóval kevesebb volt a korlátozás, de a kormánynak felül kell vizsgálnia az intézkedéseket, mert

a koronavírus-fertőzéses esetek várható megugrását jelzik kutatók.

Norvégiában bejelentették, hogy sikerült úrrá lenni a járványon, de óva intenek a korlátozások idő előtti feloldásától. Egy fertőzött személy átlagosan már csak 0,7 embernek adja át a vírust – a járványügyi intézkedések bevezetése előtt Norvégiában ez az érték még 2,5 volt. A norvég kormány szerdán határoz a jelenleg április közepéig évényben lévő korlátozások lehetséges meghosszabbításáról.

A Cseh Köztársaságban is visszaesett a fertőzések száma az utóbbi napokban. A cseh kormány az első között vezetett be különösen szigorú korlátozásokat márciusban. Most a hobbicikkeket és építkezési anyagokat árusító boltok nyithatnak majd ki és lazítják a szabadtéri tevékenységek egy részére vonatkozó korlátozásokat. Ismét lehet majd futni és biciklizni, de

nagyobb csoportok gyülekezését továbbra is tiltják.

A különösen sokat szenvedett Spanyolországban napok óta csökkent a koronavírushoz köthető halálozások száma, de kedden újra növekedést mutattak az adatok. A kormány annyit közölt, hogy fokozatos könnyítéseket terveznek, de ehhez fontos tudni, hogy ki a fertőzött és ki nem.

Olaszországban – ahol közel 16 ezer embert ölt meg a vírus – közben két hete a legalacsonyabb szintre esett a fertőzöttségi mutató. A görbe már lapos és lefelé indult meg – mondta Silvio Brusaferro, az Olasz Egészségügyi Intézet vezetője, de a hatóságok még nem beszéltek könnyítésekről. Giuseppe Conte egy kérdésre úgy válaszolt, a húsvéti ünnepek után átmeneti időszakban kezdődhet az úgynevezett második fázis, amelyben az olaszoknak meg kell tanulniuk együtt élni a járvánnyal.

Németországban viszont már dátum is van a karantén feloldására: április 19. Ezt követően is lesznek korlátozások, például maszkot kell viselni az utcán, limitálják az emberek gyülekezését és mobiltelefonos alkalmazásokkal nyomozzák majd, hogy kikkel kerültek kapcsolatba a fertőzött személyek. Az egyes szövetségi államok saját hatáskörben döntenek az iskolák megnyitásáról.

Franciaországban is csökkent a halálozások száma, kevesebb ember kerül kórházba és intenzív osztályra. Az egészségügyi minisztérium ugyanakkor arra kérte a lakosokat, hogy továbbra is tartsák be a szigorú karanténelőírásokat. Szakemberek már figyelmeztettek, hogy legalább április végéig szükség lesz rájuk. Az egészségügyi minisztérium szerint a korlátozások csak akkor oldhatók fel, amikor az ellátórendszer felkészült a lakosság tömeges szűrésére.

Nagy-Britanniában – ahol a nap híre az volt, hogy a Covid-19-beteg Boris Johnson miniszterelnök az intenzív osztályra került – az angol tisztifőorvos azt mondta: „hiba lenne karantén feloldási stratégiáról beszélni, mert a fertőzések száma még nem tetőzött és nem is lehet tudni, hogy ez mikor következik be.

Nyitókép: MTI/AP/Felipe Dana