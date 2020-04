Egyre több ikonikus épület lesz tábori kórház, vagy halottasház a briteknél

„Szomorú, szomorú nap, ne legyen kétségünk felőle” – ez üzente a Twitteren a betegsége miatt maga is karanténba vonult Boris Johnson. A brit kormányfő azután beszélt, hogy kedden érkezett sötét statisztika: minden eddiginél jobban, 563-mal ugrott meg egy nap alatt a koronavírus-betegségben elhunytak száma a szigetországban.

Bár a Johnson-kormányt egyre hevesebben bírálják, amiért jóval kevesebb embert tesztelnek Nagy-Britanniában, mint például Németországban, a kormányfő megpróbálta biztatni honfitársait: „Ha folytatjuk jelenlegi programunkat és együtt betartjuk az intézkedéseket, akkor semmi kétségem nincs afelől, hogy lenyomjuk a számokat” – mondta.

Here's an update to bring you up to speed on some of the things that we are doing to protect our NHS.



We will beat coronavirus together by staying at home, protecting our NHS and saving lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/FOYfvzlQPC