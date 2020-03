Boris Johnson: sokan fogják még elveszíteni szeretteiket

A brit kormány szerint akár 10 ezer lehet valódi fertőzöttek száma az új típusú koronavírus-járványban, szemben a hivatalosan feltárt közel 600 esettel.

Boris Johnson miniszterelnök úgy fogalmazott: Helytelen a COVID-19-t az influenzához hasonlítani, mert nincs immunitás.

A Johnson-kormány továbbra sem zárja be az iskolákat és továbbra sem tiltja a tömegrendezvényeket.

Az új ajánlások szerint

A skót autonómia közben továbbment, és betiltotta az 500 fősnél nagyobb rendezvényeket.

Johnson arról is beszélt, hogy a leginkább veszélyes időszak még néhány hétre van, és a cél az, hogy az egészségügyi rendszer meg tudjon birkózni vele.

Így a brit akcióterv most a „visszatartás és izoláció” fázisból átlépett a „késleltetés” fázisba.

és nem tartják majd be a rendelkezéseket, amikor igazán kell majd.

Sir Patrick Vallance, a kormány vezető tudományos szakértője a csütörtöki rendkívüli kormányülés után azt mondta, Nagy-Britannia most négy héttel járhat Olaszország mögött a fertőzések és halálozások arányában.

87 confirmed cases so far in the UK. Are we now reaching the ‘delay’ stage of the #Covid19 action plan? This graph by @TheEconomist @CDCgov shows the purpose of the strategy: to spread out infections over time so health care systems can better deal with the virus. #Peston pic.twitter.com/Deu7EuspPo