Jövő hétre kész lehetnek a vádpontok a Trump elleni "perhez"

Történelmi lépés – az amerikai kongresszus alsóházi demokrata többsége zöld utat kapott, hogy előkészítse a potenciálisan, de nem bizonyosan Donald Trump leváltásával járó törvényhozási pert.

Nancy Pelosi alsóházi elnök – Donald Trump egyik legnagyobb ellenfele és az ország harmadik számú közjogi méltósága – egy drámai, televíziós üzenetben azt mondta: nincs más választás.

Az elnök visszaélt a hatalmával – megfogalmazása szerint hasonló módon, mint annak idején III. György angol király, kirobbantva az amerikai gyarmatok függetlenségi háborúját.

"Amerikában a nép a király. Demokráciánk a tét. Az elnök ismét a saját hasznát nézve akarja korrumpálni a választásokat. Visszaélt hatalmával, aláásta nemzetünk biztonságát és kárt okozott a választási folyamatnak" - fogalmazott Nancy Pelosi.

Legutóbb Bill Clinton egykori demokrata elnök ellen indult vádeljárás 1998-ban, mert hazudott egy gyakornokkal folytatott szexuális viszonyáról. Bill Clinton megúszta, és erre számít Donald Trump is, mivel a szenátusban, ahol a pert majd lefolytatják, az őt támogató republikánusok vannak többségben.

Ahogy Bill Clinton esetében, úgy Donald Trumpnál is, a politikai ellenfelek – most a demokraták, hosszú ideje keresték, hogy hogyan találhatnának fogást az elnökön.

Donald Trump azzal szolgáltatott lehetőséget, hogy rá akarta venni Ukrajnát – indítson vizsgálatot a demokraták legesélyesebb elnökjelöltje, Joe Biden és fia ukrajnai tevékenységéről, ha Kijev meg akar kapni egy fontos katonai segélyt.

És bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tagadja, hogy Donald Trump megzsarolta volna, ahogy tagad az elnök is, a demokraták azt mondhatják, hogy idegen hatalom beavatkozását kérte, hogy esélye legyen megnyerni a jövő évi elnökválasztást. Mivel korábban már fennállt ellene a jogilag nem bizonyított, Oroszországgal való összejátszási vád, a demokraták úgy érzik:

A vádeljárást előkészítő vizsgálat már szeptember óta folyik és kongresszusi bizottságok tagjai már tanúkat hallgattak meg. Kongresszusi források szerint a vádpontok szövegezését már december 12-re befejezhetik.

Ezek között a hatalommal való visszaélés, a megvesztegetés, a Kongresszus munkájának akadályozása és az igazságszolgáltatás akadályozása szerepelhetnek.

Amint jóváhagyják a vádpontokat a demokraták által uralt alsóházban, megnyílik az út a Szenátusban induló per előtt.

Pelosinak feltették a kérdést: mit gondol arról, hogy a szenátusi republikánus többségnek nincs kedve elítélni és elmozdítani az elnököt? "Nem beszélhetek a nevükben, ők Donald Trumpra esküdtek fel" - mondta.

Maga Donald Trump a szokásos módon a Twitteren nyilvánult meg:

The Do Nothing, Radical Left Democrats have just announced that they are going to seek to Impeach me over NOTHING. They already gave up on the ridiculous Mueller “stuff,” so now they hang their hats on two totally appropriate (perfect) phone calls with the Ukrainian President....