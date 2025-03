Többeket megkéselt egy ámokfutó Amszterdamban – képek, videó

A beszámoló szerin a legalább öt ember sebesülésével járó támadás csütörtök délután történt a holland királyi palotához közeli egyik zsúfolt bevásárlóutcában.

A feltételezett támadó elfogása és előállítása még a helyszínen, a szállodákkal, éttermekkel, bárakkal és kávéházakkal teli sétálóutcában megtörtént. A mentőszolgálat alig pár perccel a bejelentést követően megérkezett, és megkezdte az áldozatok ellátását.

Multiple people were injured in a stabbing attack at Sint Nicolaasstraat, Amsterdam. Authorities cordoned off Dam Square. Emergency services sent five ambulances and a trauma helicopter. The motive and possible terrorist link are unconfirmed, and the number of victims is unclear. pic.twitter.com/l1p04uUhOd