Raportra hívta az MI-t fejlesztő cégeket a Fehér Ház

Morális kötelességük a társadalom megvédése a mesterséges intelligencia veszélyeitől, hangzott a felszólítás:a Fehér Ház világossá tette, hogy készen áll a szektor további szabályozására - írja a BBC.

A ChatGPT és a Bards, az OpenAI és a Google chatbotja bárki számára lehetővé teszi a generatív mesterséges intelligenciával való kommunikációt. Pillanatok alatt lehet így prezentációt készíteni, programot írni vagy akár egy verset készíttetni a bottal.

A technológia bevezetése aggodalmakat is keltett: a Fehér Házban május negyedikén összegyűlt technológiai vezetőknek azt mondták, a cégek feladata, hogy "biztosítsák termékeik biztonságát és védelmét", és figyelmeztették őket, hogy a kormányzat nyitott a mesterséges intelligenciára vonatkozó új szabályozásokra és jogszabályokra.

Sam Altman, a ChatGPT mögött álló OpenAI cég vezérigazgatója újságíróknak elmondta, hogy a szabályozást illetően a vezetők "meglepő módon egy véleményen vannak a szükséges lépésekkel kapcsolatban".

Kamala Harris amerikai alelnök a találkozót követően kijelentette, hogy az új technológia veszélyt jelenthet a biztonságra, a magánéletre és az állampolgári jogokra, bár az életminőség javítására is alkalmas. A magánszektornak "etikai, erkölcsi és jogi felelőssége van abban, hogy biztosítsa termékei biztonságát" - mondta.

A Fehér Ház egyidejűleg azt is bejelentette, hogy a Nemzeti Tudományos Alapítvány 140 millió dolláros beruházást nyújt hét új mesterséges intelligencia-kutató intézet beindítására.

Korábban Elon Musk és más techcégek vezérei is aggályukat fejezték ki a mesterséges intelligencia terjedésével kapcsolatban, és Geoffrey Hinton, a mesterséges intelligencia keresztapja is ezt tette. Aggályok merülnek fel a szerzői jogok megsértése miatt is a technológiával szemben, amely elveheti sok ember munkáját is. Bill Gates ugyanakkor úgy véli, elég lenne, ha egy kis szünetet iktatnának be a rohamos fejlődésben, mialatt minden szabályzási kérdést is sikerül megoldani, egyesek pedig a túlszabályozottságtól féltik a területet.

