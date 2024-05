Döbbenetes merénylet Varsóban

A gyanú szerint egy lengyel állampolgárságú fiatalember próbálta meg felgyújtani szerdán a Nozyk zsinagógát Varsóban. A szerdára virradóan történt incidensről a varsói rendőrfőkapitányság tájékoztatta a PAP lengyel hírügynökséget.

Andrzej Duda lengyel elnök az X-en azt írta: Lengyelországban nem lehet helye az antiszemitizmusnak és a gyűlöletnek. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X-en Michael Schudrich lengyel főrabbira hivatkozva közölte: valaki Molotov-koktélt dobott az épületre, az incidensben senki sem sérült meg.

- utalt Sikorski a bejegyzésben arra, hogy Lengyelország is szerdán az uniós csatlakozás 20. évfordulóját ünnepli. Hozzátette: "netán ugyanazok voltak, akik Párizsban Dávid-csillagokat firkáltak?".

? Polish authorities on Wednesday condemned an attempted arson attack against a #Warsaw_synagogue.



Foreign Minister Radoslaw Sikorski, quoting the country's chief rabbi, said "someone tried to set fire to the Nozyk synagogue with a molotov cocktail."#Jusoor_post pic.twitter.com/xU2zXhAouJ