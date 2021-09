Újabb műholddal figyeljük a saját ökológiai lábnyomunkat

A műholdak feladata, hogy biztosítsák a folyamatos megfigyeléseket a klímaváltozás korában.

A Landsat-9-et a United Launch Alliance rakétája, az Atlas V fedélzetén lőtték fel a Vandenberg űrállomásról. A műhold sikeresen levált a rakétáról.

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) és az amerikai Földtani Intézet (U.S. Geological Survey) közös projektjeként a Landsat-9 párban fog dolgozni elődjével, a Landsat-8 műholddal, hogy kibővítse a közel ötven éve zajló szárazföldi és tengeri megfigyelői munkát, amely az első Landsat 1972-es kilövésével vette kezdetét.

A Landsat-9 a Landsat-7 pályájára áll, utóbbit leszerelik.

A kilövés másodpercei:

And... liftoff! ? The #Landsat 9 satellite has lifted off from the Vandenberg Space Force Base in California aboard a @ULALaunch Atlas V rocket at 2:12pm ET. pic.twitter.com/O6YXhtf7kT — NASA (@NASA) September 27, 2021

A műhold olyan képalkotó szenzorral rendelkezik, amely a spektrum látható és más tartományait is rögzíti. Hőszenzorával a felszíni hőmérsékletet méri.

A bolygó felszínén történő változásokat, például a városok növekedését és a gleccserek mozgását is rögzítő Landsat program a leghosszabb, folyamatos Föld-megfigyelés az űrből a NASA közlése szerint.

A program több mint kilencmillió multispektrális képet halmozott fel a Föld szárazföldi és partvidéki régióiról – mondta Jeff Masek, a Goddard Űrrepülési Központ Landsat-9 projektvezető kutatója.

Hosszabb videó, amiben a műhold jelentőségét taglalják:

LIVE NOW: We are launching the #Landsat 9 satellite aboard a @ULALaunch Atlas V rocket from Vandenberg Space Force Base in California to continue a nearly 50-year legacy of observing our planet.



Liftoff is scheduled for 2:12pm ET. ? https://t.co/YQoylnR2bu — NASA (@NASA) September 27, 2021