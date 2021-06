Delta variáns: minden szem Nagy-Britannián, az országok felkészülnek

A fejlettebb, gazdagabb országok oltásra nagy hangsúlyt fektető részében jogos lehet a remény, hogy a vakcinák megvédik a népességet, ám azokban az államokban, ahol különböző okokból nem sikerült megfelelő mennyiségű adaghoz jutni, meglehetősen nagy az aggodalom, írja a Nature.

A delta India után Nepálban és Ázsia más részein is gyorsan kezdett el terjedni, de az igazi képet arról, mire is képes, a brit terjedés adta meg. A delta az alfánál hatvan százalékkal gyorsabban terjed, egy adagnyi vakcina hatásával szemben ellenállóbb, a fertőzöttek pedig a delta esetében kétszer akkora valószínűséggel kerülnek kórházba, mint a briteknél felfedezett alfától megbetegedettek. A britektől rengeteg adat érkezett már a variánsról, így Mads Albertsen dán bioinformatikus szerint nagyjából tudhatjuk, mire kell számítanunk, amikor a törzs elér egy újabb országot.

Folyton figyelni kell

Dániában – amely génszekvenálás területén Nagy-Britanniához hasonlóan az élbolyban található – is folyamatosan nő a delta által okozott esetek száma, igaz, nem olyan mértékben, mint más európai országokban. Albertsen szerint csak idő kérdése, hogy itt is ez a törzs legyen majd a domináns, de a kontaktkutatás, az immunizáció és a járvány szoros megfigyelése segíthet abban, hogy lelassítják a folyamatot, ezáltal csökkentve az egészségügy leterheltségét. Mindeközben az ország nem szigorít, hanem enyhít: az oltottak és a negatív teszttel rendelkezők járhatnak étterembe és bárokba, és június közepe óta bizonyos körülmények között beltéri maszkviselésre sincsen szükség.

Albertsen szerint ugyanakkor folyamatosan résen kell lenni, oda kell figyelni arra, milyen ütemben terjed és nyer teret a delta.

Nagy-Britanniában 11 naponként duplázódik meg a variáns okozott friss esetek száma - ez ugyanakkor nem tükröződik a kórházban kezelt betegek számában.

A két adaggal oltottak a Public Health England adatai szerint 94 százalékkal kisebb eséllyel kerülnek kórházba, ha a delta fertőzte meg őket, mint az oltatlanok, de már egy adag esetén is 75 százalékkal kisebb az esélyük erre.

Az oltások enyhíthetik a delta hatását

A delta az Amerikai Egyesült Államokban is megállíthatatlanul terjed. A korábban domináns alfa egyre jobban visszaszorul, az új esetek 70 százalékáért felelt áprilisban, de már csak 42 százalékáért június közepén. Jeremy Kamil virológus szerint az Egyesült Államok sem kerülheti el, hogy a delta dominálja, ám a törzs hatását a jól haladó oltási program tompítani fogja.

Nagy a területi egyenlőség viszont a vakcinák eloszlásában:

van, ahol a lakosok hetven százaléka kapott már legalább egy adag oltást, míg máshol ez az arány mindössze 40 százalék.

A deltából a legnagyobb veszély ott fakadhat, ahol ma még alacsony az átoltottság, vallják a kutatók. Afrika éppen ebben a helyzetben van, 5 százalékos átoltottságot tudott ugyanis a kontinensen csak elérni a legtöbb ország. Az oltások folyton késnek, ha pedig így gyűri maga alá a delta a földrészt, annak tragikus következményei lehetnek.

Van, aki megúszhatja Afrikában is

Afrikában a járványmegfigyelés meglehetősen hiányos, de a helyenként így is megugró esetszámok arra utalnak, hogy a variáns már ott van az országban. Kongó, Malawi, Uganda és a Dél-afrikai Köztársaság már most együtt kell éljen a deltával.

Az Indiával szoros gazdasági kapcsolatot ápoló, jellemzően észak-afrikai országok vannak a legnagyobb veszélyben.

A Dél-afrikai Köztársaság és Brazília, melyek a helyben felfedezett variánsokkal, a bétával és a gammával küzdenek, talán nincsenek akkora veszélynek kitéve, mivel éppen a hazai törzsekből fakadó küzdelem jobban elszigeteli őket a világtól és a delta forrásától, Indiától, mint a többi afrikai országot.

Miközben a világ szeme a deltán van, a kutatók ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, ennél nagyobb veszélyekre is fel kell készülnünk. Új variánsok folyamatosan keletkeznek, és köztük akár olyan is érkezhet, amely az oltások hatását ténylegesen ki képes kerülni.

Nyitókép: MTI/EPA/Katia Hrisztodulu